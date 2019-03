PPK 2019 - ile zapłaci pracownik, a ile pracodawca

Czym jest PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program oszczędnościowy na emeryturę. Ma być finansowany głównie przez pracodawców i pracowników oraz przez państwo.

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r., jednakże pracodawcy mają czas na przygotowanie się, ponieważ PPK jest wprowadzane etapami. Najwięksi pracodawcy (zatrudniający na koniec 2018 r. ponad 250 pracowników) mają przystąpić do PPK już 1 lipca 2019 r.

reklama reklama

Wpłaty pracodawcy – dobrowolna i fakultatywna

Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia. Pracodawca będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową (fakultatywną) do 2,5%.

Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących u pracodawcy.

Przeczytaj -> Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców w 2019 r.

Wpłaty pracownika – dobrowolna i fakultatywna

Pracownik z własnych pieniędzy odkładać będzie 2% wynagrodzenia. Będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej-fakultatywnej wpłaty do 2%, czyli może zadeklarować, że z jego pensji będzie potrącane maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dobrowolna).

Pracownik będzie mógł obniżyć wpłatę podstawową (2%), jeżeli z różnych źródeł osiąga niskie wynagrodzenie, tj. mniej niż 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wówczas minimum wpłaty podstawowej musi wynosić 0,5%.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3 tys. zł brutto. Koszty po stronie pracodawcy (przy wpłacie podstawowej 1,5%) wynoszą 45 zł miesięcznie i 540 zł rocznie. Natomiast koszty po stronie pracownika (przy zadeklarowanej wpłacie podstawowej 2%) wynoszą 60 zł miesięcznie plus zaliczka na PIT (ok. 12 zł miesięcznie), zatem koszty po stronie pracownika to ok. 72 zł miesięcznie.

Koszty PPK – Skarb Państwa

Ustawodawca wprowadził dodatkową zachętę do oszczędzania w postaci wpłaty powitalnej, która ma wynosić 250 zł oraz 240 zł dopłaty rocznej za oszczędzanie PPK.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników

Do wpłaty powitalnej będzie uprawniona osoba, która który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK. Wpłatę otrzyma w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.

Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Natomiast dopłata roczna przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych (3,5%) należnych od kwoty stanowiącej 6 pensji minimalnych (lub 25% tej kwoty). Coroczna dopłata ma być wypłacana przez Polski Fundusz Rozwoju do 15 kwietnia kolejnego roku.

Uczestnik ma prawo do jednej wpłaty powitalnej oraz raz w roku dopłaty rocznej.

Wypisanie się z PPK

Na każdym etapie pracownik może zrezygnować z oszczędzania w PPK. Jednakże co 4 lata pracownik ma być ponownie-automatycznie zapisywany do PPK. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację o rezygnacji.

Pierwsze ponowne zapisanie nastąpi 1 kwietnia 2023 r., następnie w 2027 r., 2031 r., itd.

Sprawdź -> Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - wzór deklaracji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.