Czy będą trzynastki i czternastki w 2025 r.?

Tak, według aktualnie dostępnych informacji rządowych i ustawowych w 2025 r. będą wypłacane trzynastki i czternastki. Emeryci będą mogli sporo zyskać na tych dodatkach do emerytury czy renty co pozwoli chociaż trochę złagodzić skutki inflacji.

Kiedy 13 emerytura 2025?

Już na wiosnę, bo prawdopodobnie w marcu/kwietniu 2025 r. będzie wypłacana 13 emerytura. Co istotne świadczenie trafi na konto seniorów wraz z podstawową emeryturą. Pieniądze przydadzą się np. na Święta Wielkanocne, bo w 2025 r. wypadają dość późno. Święta Wielkanocne przypadają w 2025 r. na 20 kwietnia (niedziela) i 21 kwietnia (poniedziałek).

Ile będzie wynosić trzynastka w 2025?

Trzynastka w 2025 r., tak jak w latach ubiegłych, będzie równa minimalnej emeryturze. Świadczenia emerytalno-rentowe, zatem także trzynastki i czternastki ulegają rocznej waloryzacji. Mając na uwadze ponad 5% waloryzację wydaje się, że trzynastka wyniesie w 2025 r. 1 884,61 zł brutto. Musimy jednak pcozekać na oficjalny komunikat.

Czy trzeba składać wniosek o trzynastkę?

Nie, o trzynastkę nie trzeba składać wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie.

Kiedy 14 emerytura 2025?

Pewne jest, że najpierw będzie wypłacana 13., a dopiero w drugiej połowie roku 14. emerytura trafi na konta emerytów. Jeżeli będzie tak, jak w latach ubiegłych, to czternastka będzie wypłacana w 2025 r. dopiero we wrześniu. Musimy jednak poczekać na rozporządzenie, które określi termin wypłaty czternastki.

Kto ma prawo do 14 emerytury w 2025?

Dodatkowe roczne świadczenie, 14 emerytura przysługuje osobom uprawnionym do:

świadczeń przewidzianych w zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

emerytury i renty,

pieniężnych świadczeń kombatanckich,

pieniężnych świadczeń w ramach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

pieniężnych świadczeń w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

rent, w ramach świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

renty socjalnej,

świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia w zakresie świadczeń pieniężnych i uprawnień przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

okresowej emerytury kapitałowej,

emerytury w ramach emerytur pomostowych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Mama4+.

Jeżeli ktoś ma zawieszone prawo do ww. świadczeń nie otrzyma czternastki. Ponadto jeżeli dana osoba ma prawo do kilku świadczeń – otrzyma tylko jedną czternastkę.

Ile będzie wynosić czternastka w 2025?

Czternasta emerytura, zwana 14-tką to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane przez organy emerytalno- rentowe, zwykle przez ZUS. Jest to świadczenie jednorazowe, które jest wypłacane z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie jest wypłacane wraz z emeryturą, rentą czy innymi należnymi świadczeniami osobom uprawnionym. Pierwsze 14-tki był wypłacone w 2021 r. wówczas założenia były takie, że będzie to tylko jednorazowe świadczenie. Ku uciesze wielu milionów Polaków rząd zdecydował, że świadczenie będzie wypłacone również w 2025 r. Czternastka będzie w 2025 r. z limitem dochodowym 2 900 zł brutto i wydaje się, że w pełnej kwocie wyniesie 1 884,61 zł. Jednak, co ważne seniorzy, których świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższe niż 4 734,61 zł, nie otrzymają w 2025 r. czternastej emerytury.

O co chodzi z tym złotówka za złotówkę?

Mechanizm złotówka za złotówkę działa w ten sposób, że osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości, czyli tyle, ile od 1 marca 2025 r. wynosi minimalna emerytura. Dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. Zatem najniższa kwota czternastki wyniesie tylko 50 zł.

Czy czternastka jest wliczana do dochodu?

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia nie jest wliczana również do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie będzie też wliczana do niektórych dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatków mieszkaniowych, dodatków z pomocy społecznej czy dodatków do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Egzekucja z czternastki

Ustawa wskazuje, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.