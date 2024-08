Rząd: Renta wdowia może być i 1500 zł miesięcznie. Ale średnio będzie niżej. Znacznie

Renta wdowia około 300 zł przez 18 miesięcy (dodatkowe świadczenie do pierwotnej emerytury wdowy). Potem już na stałe 600 zł według wskaźnika 25%. To prognoza rządowa dla wartości średnich. Przekazał ją mediom wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Kluczowe pytanie: Czy możliwe jest podwyższenie tego wskaźnika z 25% do wyższej kwoty? Wiceminister odpowiedział tak: "Czy to będzie 30%, czy 35%, czy 50%, to zobaczymy"

Od kiedy renta wdowia?

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski: Od 1 stycznia 2025 r. będzie można składać wnioski o rentę wdowią. Wypłaty rozpoczną się po pierwszym półroczu, od 1 lipca 2025 r. na kontach pojawią się dodatkowe środki.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do końca czerwca 2025 r. ZUS (i inne organy zajmujące się rentami) będą miały czas na przygotowanie się do wypłat dodatkowe świadczenia w ramach renty wdowiej.

Jakie warunki otrzymania renty wdowiej?

1) Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat).

Komentarz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego:

Renta wdowia jest dla niektórych wdów i wdowców. Są to tylko osoby, które są uprawnione do:

a) renty rodzinnej po zmarłym małżonku, jednocześnie

b) do własnego świadczenia emerytalno-rentowego (chodzi tu głównie o emeryturę.

2) Renta wdowia uprawnieniem dla osób, które owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

czyli:

Przykład 1 Kobieta owdowiała w wieku 54 lat. Nie ma prawa do renty wdowiej. Bo jest 6 lat do wieku emerytalnego 60 lat

W Internecie pojawiła się inna koncepcja

Przykład 1 Kobieta owdowiała w wieku 54 lat. Jej zmarły mąż miał 25 lat składkowych. Dlatego kobieta ma prawo do renty wdowiej bo został w jej małżeństwie zebrany kapitał emerytalny do wypłaty świadczeń dla niej.

Infor.pl koncepcją tą przedstawił w poniższej publikacji:

3) Przesłanka pozostawania we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem.

Komentarz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego: Wspólność małżeńska (przepisy emerytalne) nie oznacza, że osoby te muszą mieć ustrój majątkowy w postaci wspólności majątkowej małżeńskiej (kodeks rodzinny). Jaka jest między nimi różnica? Decyduje pozostawanie w faktycznym pożyciu, istnienie więzi ekonomicznej między małżonkami przed śmiercią jednego z nich. Wiceminister mówił o małżeństwach, które z różnych powodów żyją od wielu lat oddzielnie. Np. był sąd, orzeczenie i jest separacja (nie ma już więzi ekonomicznej). Są także osoby, które pozostają w związku małżeńskim, chociaż już od kilkudziesięciu czy kilkunastu lat żyją w rozłączeniu, bo np. małżonek mieszka w jakimś odległym kraju, np. w USA"

Deklaracja: "Pomożemy tym, dla których śmierć małżonka to nie tylko dramat osobisty, ale także wielka trudność ekonomiczna. Kiedy tworzymy razem z małżonkiem wspólne gospodarstwo domowe, to jego śmierć przecież nie powoduje, że rachunki dzielą się przez dwa. (...) I właśnie takim osobom chcemy pomóc tym projektem"

Rząd: Będzie 300 zł i 600 zł renty wdowiej. Średnio. Ale może i 1500 zł miesięcznie

Drugie świadczenie w rencie wdowiej będzie wypłacane od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Limit sumy obu świadczeń ustalono na trzykrotność minimalnej emerytury.

Komentarz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego: "Ile to jest 15 proc., ile to jest 25 proc. tego drugiego świadczenia? To zależy od jego wysokości. Mamy szacunkowe dane, które mówią, że w tym pierwszym okresie, kiedy będzie to 15 proc. to ta zmiana w sytuacji ekonomicznej emeryta, emerytki, wdowy, wdowca, będzie wynosić trzysta kilkadziesiąt złotych. (...) Wtedy, kiedy będzie to 25 proc., to nasze prognozy wskazują, że średnio będzie to ponad 600 złotych".

Wiceminister: Dla jednej osoby 25 proc. to będzie np. 500 zł, a dla innej osoby - może być to 1 tys. zł czy nawet 1,5 tys. zł.

Wiceszef MRPiPS zapowiedział, że w 2028 r. Rada Ministrów - zgodnie z ustawą - będzie musiała się zastanowić, "czy możliwe jest podwyższenie tego wskaźnika z 25 proc. do wyższej kwoty".

"Czy to będzie 30 proc., czy 35 proc., czy 50 proc., to zobaczymy"