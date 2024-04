1.780,96 zł brutto - wypłata już w kwietniu. Ile jest 13 emerytury na rękę?

Trzynasta emerytura - dodatkowe roczne świadczenie pieniężne już w kwietniu 2024

W 2024 r. również wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie. tzw. 13-tka. Świadczenie to przeznaczone jest dla emerytów i rencistów. Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 13-stka będzie wypłacana już w kwietniu 2024 r. Wraz z emeryturą lub rentą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

Czy każdy otrzyma tyle samo 13.?

W 2024 r., tak jak i rok temu, w 2023 trzynasta emerytura przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości. Wysokość pobieranej emerytury czy renty nie ma więc znaczenia, każdy uprawniony otrzymuje świadczenie w takiej samej wysokości.

Ile wynosi 13. emerytura 2024 netto?

Trzynasta emerytura jest przyznawana w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.780,96 zł brutto, co daje netto: 1620,67 zł.

Kiedy wypłata trzynastki?

Najistotniejsze jest to, że do końca kwietnia, tj. do 30 kwietnia 2024 r. wszystkie uprawnione osoby do dodatkowego świadczenia - otrzymają je. Jak podaje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski: trzynaste emerytury w 2024 roku będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują: 1., 6., 10., 15., 20., i 25. dnia każdego miesiąca. "Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym". Co ważne, osoby, które świadczenia z ZUS czy KRUS pobierają np. w terminach: 1, 6 i 20 kwietnia – otrzymają je o odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia.

Co jest potrącane od 13-stki?

Dodatkowe świadczenie roczne dla emerytów i rencistów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest od niego odprowadzana składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Poza powyższymi z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane żadne inne potrącenia i egzekucje.

Kto jest uprawniony do 13-stki?

Ważne Prawo do dodatkowego świadczenia mają osoby, które na dzień 31 marca 2024 r. są uprawnione do: emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie ma prawa do 13-stki?

Do trzynastki nie mają np. prawa osoby u których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca 2024 r.

Czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać 13-stkę?

Nie, aby otrzymać trzynastą emeryturę nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu.

Decyzja waloryzacyjna + decyzja o trzynastce

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Czy osoba, która ma prawo do kilku świadczeń dostanie dwie 13-stki?

Nie, osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Kto wypłaci 13-stkę KRUS czy ZUS?

Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe świadczenie pieniężne wypłaci KRUS. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2024 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.