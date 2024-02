Wyższe emerytury, renty, dodatki z KRUS już od 1 marca 2024 r.

29 lutego – dodatkowy dzień w roku? Jak to jest z tym czasem i czy masz go dla siebie?

Dziś 29 lutego 2024 roku – masz dodatkowy dzień w roku i zastanawiasz się co z nim zrobić? Czym dla Ciebie jest czas? Czy umiesz nadać mu priorytet? Poznaj 8 zasad efektywnego zarządzania czasem i znajdź czas dla siebie. Finalnie „nie chodzi o to, żeby mieć czas. Chodzi o to, żeby z niego korzystać”. Praktycznych rad udziela psycholog Aleksandra Kolińska.