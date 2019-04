Pierwsze wypłaty "trzynastek" dla emerytów

29 kwietnia – prawdopodobnie tego dnia pierwsi świadczeniobiorcy otrzymają swoją emeryturę lub rentę wraz z „trzynastką”. W zależności od wyboru przyniesie ją listonosz lub wpłynie ona na konto.

W maju emeryci i renciści dostaną więcej pieniędzy. Wszystko dzięki jednorazowemu świadczeniu pieniężnemu, tzw. „trzynastej emeryturze”. Dodatkowe świadczenie dostaną osoby, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. będą miały ustalone prawo do emerytur i rent, pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Dotyczy to zarówno świadczeń w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu Mama 4 plus. Świadczeniobiorcy otrzymają ją w standardowym terminie, w którym co miesiąc pobierają świadczenie.

Ponieważ pierwszy majowy termin wypłaty świadczeń przypada na dzień świąteczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował, że emeryci i renciści dostaną pieniądze wcześniej. Dotyczy to również trzynastych emerytur. Także Ci, którzy standardowo otrzymują świadczenie 5 dnia miesiąca, mogą spodziewać się go wcześniej. Będzie tak dlatego, że w tym roku 5 maja jest niedzielą. Pieniądze powinni dostać więc w piątek, ale tego dnia przypada Święto Konstytucji 3 Maja, dlatego ZUS przelewy bankowe będzie realizował 30 kwietnia, natomiast poczta otrzyma pieniądze 26 kwietnia. Ci natomiast, którzy emeryturę lub rentę dostają 6 dnia miesiąca, mogą się spodziewać przelewu 2 maja, zaś poczta dostanie ich pieniądze do rozniesienia do domów 29 kwietnia. Ponieważ świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za maj, wypłacamy w czerwcu – jednorazowe świadczenie pieniężne do tych świadczeń wypłacimy w czerwcu.

Co ważne „trzynastą emeryturę” dostaną też osoby, które obecnie pobierają świadczenie niższe niż minimalna emerytura – nawet jeśli jest to kila złotych. „Trzynastka” będzie także zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń. Będzie wypłacana „z urzędu”, więc nie trzeba składać żadnych wniosków.

Kwota świadczenie dla wszystkich będzie taka sama i wyniesie 1100 zł brutto – czyli tyle ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, emeryt otrzyma „na rękę” najczęściej kwotę 888,00 zł.

Decyzję w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będą wydawać i wypłacać je właściwe organy emerytalno-rentowe, w tym ZUS, KRUS (w przypadku osób objętych ubezpieczeniem rolniczym) i Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w przypadku „mundurówki).

W Pomorskiem trzynasta emerytura wypłacana przez ZUS trafi do blisko 480 tys. osób, ok. 338 tys. stanowią emeryci a 134 tys. renciści, w tym blisko 15 tys. renciści socjalni. Otrzyma ją także ponad 3,8 tys. matek, które korzystają z programu Mama 4 plus.