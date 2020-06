Wyższe emerytury dla kobiet z rocznika 1953

Problemy kobiet urodzonych w 1953 r. zaczęły się 1 stycznia 2013 r. Weszła wówczas w życie ustawa mówiąca o tym, że osobom które przeszły na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 roku życia zostanie obniżona emerytura powszechna (w przypadku kobiet po osiągnięciu 60 lat). Rzecz w tym, że kobiety urodzone w 1953 r., które zdecydowały się na przejście na wcześniejszą emeryturę w latach 2008-2012, nie miały świadomości, że skorzystanie z tej możliwości wpłynie negatywnie na wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Można więc powiedzieć, że ubezpieczeni, którzy decydowali się na przejście na wcześniejszą emeryturę ufając, że jej pobieranie nie wywrze skutków na ich świadczenia po nabyciu prawa do emerytury powszechnej, wpadli w pułapkę.

Punkt zwrotny nastąpił 6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł wtedy, że przepis mówiący o konieczności pomniejszenia emerytury powszechnej o kwoty pobrane na emeryturze wcześniejszej jest niekonstytucyjny. Trybunał uznał, że przepis naruszył zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa oraz lojalności państwa wobec obywateli. Wyrok TK nie oznaczał jednak szczęśliwego dla wszystkich pokrzywdzonych finału sprawy, otwierając tylko niektórym paniom urodzonym w 1953 r. drogę do odzyskania utraconych pieniędzy. TK zalecił ustawodawcy zmianę prawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

OPZZ podjęło szereg inicjatyw na rzecz realizacji wyroku TK i uchwalenia przez ustawodawcę stosownej ustawy:

1. Udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 10 grudnia 2019 r., podczas którego nastąpiło pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 12).

2. Opinia OPZZ z dnia 8 stycznia 2020 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów – UB1) .

3. Pismo OPZZ z 28 maja 2020 r. z wnioskiem o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r. skierowane do Pani Poseł Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu, oraz do Pani Poseł Urszuli Ruseckiej, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet urodzonych w 1953 r.).

Wyższą emeryturę będą otrzymywać osoby urodzone w 1953 r., które:

pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury;

otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;

kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.

Szacunkowo te osoby otrzymają przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł. Z tej zmiany skorzysta 62,6 tys. osób.

Z kolei osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu tego roku szacunkowo otrzymają przeciętną miesięczna podwyżkę o 1 487 zł. Zmiany w tym zakresie dotkną 11,2 tys. osób.

