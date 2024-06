Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalna stawka godzinowa za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług wynosi 27,70 zł, a w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. jest to 28,10 zł.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o świadczenie usług należy pamiętać, aby wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie było niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Stawka godzinowa przy zleceniu na przełomie czerwca i lipca

Minimalna stawka godzinowa ustalana jest dla okresu wykonywania zlecenia lub usług, a nie dla momentu zawarcia zlecenia czy wypłaty wynagrodzenia. Z tego powodu, w przypadku gdy umowa obejmuje przełom czerwca i lipca, należy uwzględnić stawki godzinowe obowiązujące w czerwcu i lipcu.

W przypadku stosowania wynagrodzenia za każdą godzinę realizacji zlecenia (stawka godzinowa wynagrodzenia) musi ono zostać wyrażone w taki sposób, by za żadną z konkretnych godzin realizacji zlecenia stawka nie była niższa niż stawka godzinowa.

Przykład Umowa zlecenia przewiduje wykonanie zlecenia od 30 czerwca 2024 r. od godziny 20.00 do 1 lipca do godziny 8.00. W umowie przyjęto stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł, czyli obowiązującą w czerwcu 2024 r. Z tytułu umowy zleceniobiorca otrzymałby więc 332,40 zł. Ustalenie wynagrodzenia zleceniodawcy w taki sposób jest nieprawidłowe. Za 6 godzin wykonywania zlecenia w dniu 30 czerwca należy bowiem uwzględnić stawkę godzinową obowiązującą w czerwcu, czyli 27,70 zł. Natomiast za godziny lipcowe uwzględnia się stawkę 28,10 zł. Zatem prawidłowo ustalone wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno wynieść 334,80 zł.

