MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

1000 zł dodatku dla pracowników

Już od 1 lipca 2024 r. na 1000 zł brutto dodatku do wynagrodzenia mogą liczyć:

pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, a także

prowadzący rodzinne domy dziecka oraz zawodowi rodzice zastępczy.

W tym celu 19 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwały dotyczące ustanowienia czterech programów dofinansowania wynagrodzeń tych pracowników.

Programy przyjęte przez rząd

Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zakłada wprowadzenie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł miesięcznie. Pozwolą one docenić trud pracowników socjalnych oraz zmniejszyć ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry do innych sektorów. Łączna liczba pracowników systemu pomocy społecznej wynosi ok. 133 tys., natomiast łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu wynosi ok. 6,7 mld zł.

W programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” dofinansowanie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie. Dotyczy to:

asystentów rodziny,

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,

osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych,

osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka,

pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

pracowników placówek wsparcia dziennego,

pracowników ośrodków adopcyjnych.

Wsparciem zostanie objętych ok. 23 tys. osób, a na realizację programu w latach 2024-2027 zaplanowano 1,16 mld zł.

Program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” umożliwi wypłatę dodatków w wysokości 1000 zł miesięcznie osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzicom zastępczym. Wsparciem zostanie objętych 3112 osób (2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka). Środki zaplanowane na ten cel to 157,5 mln zł.

W programie „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” podniesienie wynagrodzenia ma dotyczyć 32 tys. pracowników. Jednak w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przewiduje się docelowo do 2027 r. objąć podwyżkami wynagrodzenia blisko 48 tys. pracowników. Przewidywany budżet programu w latach 2024-2027 to 2,08 mld zł.