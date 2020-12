Praca zdalna w branży TSL

TSL a praca zdalna

Wykonywanie obowiązków poza obszarem firmy staje się coraz bardziej popularne. Według badań nawet 57% pracodawców jest chętnych do wprowadzenia pracy zdalnej długofalowo[i]. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa, która przyczyniła się do wielu zmian w funkcjonowaniu wszystkich sektorów życia zawodowego. Jednak nie każdy miał okazję komfortowo dostosować się do nowych realiów. 39 proc. pracowników, w momencie wprowadzenia pracy zdalnej nie czuło się do niej przygotowanych ze względu na brak odpowiednich rozwiązań technologicznych[ii]. Branża TSL to z kolei jeden z największych sektorów w Polsce, który musiał dostosować się do nowych realiów. Jakie rozwiązania wprowadziły firmy transportowe? Jak skutecznie organizować zdalny back-office w TSL? Odpowiada Dawid Kochalski, ekspert Grupy INELO.

Nie każde polskie przedsiębiorstwo transportowe było przygotowane na zmiany spowodowane pandemią koronawirusa. TSL to obecnie jedna z największych branż w Polsce z ogromnym znaczeniem dla polskiej gospodarki, dlatego ważne było znalezienie rozwiązań, które pomogą jej w skuteczny sposób organizować pracę nie tylko w trasie, ale także w biurach. ­– Transport, logistyka i spedycja to podstawa funkcjonowania gospodarek na całym świecie. Łatwo zauważyć, że mimo obecnej sytuacji na świecie popyt na usługi TSL nie słabnie, jednak mocno zmienia się organizacja pracy w tym sektorze. Wiele firm, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa nie były przygotowane na tak dynamiczne zmiany. Część z nich może nie poradzić sobie z wdrożeniem nowych rozwiązań. Aby utrzymać konkurencyjność na rynku przedsiębiorcy muszą jak najszybciej dostosować się do obecnie obowiązujących realiów, wprowadzając zmiany, które poprawią komfort pracy zdalnej oraz maksymalnie zautomatyzują procesy logistyczne i transportowe ­– komentuje Dawid Kochalski, ekspert Grupy INELO.





Największe problemy

Przeniesienie pracy z biura do domu niejednokrotnie stanowiło ogromne wyzwanie dla wielu firm transportowych, w szczególności, kiedy transport sprzętu potrzebnego do wykonywania obowiązków służbowych do domu pracownika nie był możliwy. Według raportu Future Busines Institute 18% badanych jako problem związany z pracą zdalną wskazuje na brak odpowiednich technologii, które ułatwiłyby pracę poza biurem. Problemy ze sprzętem ciągną za sobą konieczność inwestowania w narzędzia, które pozwolą na łatwy dostęp do programów potrzebnych do realizacji frachtów oraz organizacji pracy całej firmy.

– Przedsiębiorstwa z branży TSL obawiały się zaburzenia procesów komunikacji oraz spadku efektywności pracy swoich pracowników. Istnieje jednak duża liczba programów oraz aplikacji, które wspomagają monitorowanie aktywności pracy, czy wspierają komunikację między pracownikami. Dzięki odpowiednim narzędziom jesteśmy w stanie planować zadania oraz sprawdzać status ich realizacji, aby zminimalizować prawdopodobieństwo opóźnień czasowych. Obawy te jednak szybko zamieniły się w działania. Firmy zainwestowały w odpowiedni sprzęt, aby umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną. Doskonałym rozwiązaniem okazała się także inwestycja w nowe technologie. Systemy, takie jak TMS pozwalają zarządzać procesami w firmie z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu Co więcej, wiele firm bało się także o bezpieczeństwo danych i przepływ dokumentów poza miejscem pracy. Tutaj znów ogromnym wsparciem okazały się nowe technologie w transporcie. Informacje z systemów TMS przechowywane są na w wewnętrznych serwerach, a dane telematyczne zapisywane są w chmurze, do której dostęp ma tylko administrator. Dużą rolę odgrywa także szyfrowanie wszystkich danych, dzięki czemu osoby trzecie nie mają dostępu do poufnych informacji – dodaje Dawid Kochalski.