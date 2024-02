Czy renta socjalna wzrośnie o ponad 2,7 tys. zł brutto? Nie wiadomo! RPO: projekt wymaga pogłębionej refleksji

W Sejmie RP odbyło się czytanie projektu w zakresie zmiany ustawy o rencie socjalne z podwyższeniem do minimalnego wynagrodzenia. Zatem do końca czerwca 2024 r. renta socjalna miałaby wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł. Jednak nie wiadomo! Spływają pierwsze opinie i np. RPO wskazuje, że projekt wymaga pogłębionej refleksji.

Renta socjalna jest niegodnie niska

Zmiany mają nastąpić w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 240). Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1588,44 zł. Zgodnie z założeniami renta socjalna wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku.

Autopromocja

Zgodnie z uzasadnieniem do zmian: „Regularne wizyty u lekarzy specjalistów, systematyczna rehabilitacja, niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, specjalistyczne żywienie oraz środki higieny osobistej wymagają dużych nakładów finansowych. Obecna kwota renty socjalnej nie pokrywa koniecznych wydatków związanych z niepełnosprawnością. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy ograniczająca podjęcie zatrudnienia oraz niska kwota renty socjalnej nie pozwalają na usamodzielnienie się, w wyniku czego osoby niepełnosprawne pozostają na utrzymaniu rodzin. Zwiększenie kwoty i jej coroczna waloryzacja umożliwią w większym stopniu pokrycie koniecznych wydatków oraz zwiększą szanse na niezależne życie”.

Premier o rencie socjalnej

Premier Donald Tusk potwierdza, że rząd będzie ciężko pracować nad tym, aby przepisy weszły w życie jak najszybciej. Rodzice osób z niepełnosprawnościami, to nie jest najsłabsza grupa społeczna. To jest najsilniejsza grupa społeczna (…) Dzięki Wam, drodzy opiekunowie, drodzy rodzice niepełnosprawnych, Polska jest trochę lepsza. Dzięki Wam, to co dzieje się w Polsce, jest piękniejsze. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. I obiecuję – tak, jak staliśmy przy Was, wtedy kiedy władza od Was się obracała plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ta ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem – wskazuje Prezes Rady Ministrów.

Ważne RENTA SOCJALNA Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS), w sytuacji całkowitej niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Renta socjalna może mieć charakter: renty socjalnej stałej - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

renty socjalnej okresowej - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa, wówczas przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

Kto ma prawo do renty socjalnej?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia; w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich o rencie socjalnej

Rzecznik Praw Obywatelskich tak wypowiada się o rencie socjalnej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo