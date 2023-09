Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy - to ogromny globalny problem, z którym MOP zmaga się od lat. Chociaż podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej, socjalnej i ekonomicznej - aktualnie wykluczonych społecznie na świecie jest 4 miliardy osób! Z danych wynika, że 453 miliony osób chciałyby pracować, ale nie mogą znaleźć pracy, a aż 214 milionów ludzi żyje za mniej niż 1,90 USD dziennie.

Potrzebne 400 mln godnych miejsc pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ogłosiła, że globalny akcelerator na rzecz zatrudnienia i ochrony socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji, czyli globalny akcelerator, ma na celu:

zgromadzenie państw członkowskich;

międzynarodowych instytucji finansowych;

partnerów społecznych;

społeczeństwa obywatelskiego;

sektora prywatnego

aby pomóc krajom w stworzeniu 400 mln godnych miejsc pracy, w tym w gospodarce ekologicznej, cyfrowej i opiekuńczej.

Do takiego stanu rzeczy i katastrofalnej sytuacji na globalnym rynku pracy przyczyniła się oczywiście w dużej mierze pandemia COVID-19, która spowodowała bezprecedensową utratę miejsc pracy i środków do życia oraz pogłębiła niepewność dochodów na całym świecie. Ponadto jak podaje MOP: konflikt na Ukrainie ujawnił słabości w globalnych systemach żywnościowych i energetycznych, a także w globalnych systemach gospodarczych i finansowych, wywołując kryzys kosztów utrzymania na całym świecie, niewidziany od co najmniej pokolenia. Należy to rozpatrywać w kontekście przyspieszającego kryzysu klimatycznego i jego negatywnego wpływu na gospodarki i społeczeństwa. (…) Ważniejsze niż kiedykolwiek jest wytyczenie skoncentrowanej na człowieku zielonej odbudowy po obecnym kryzysie i ułatwienie inkluzywnych transformacji strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Jakie są cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r.? Agenda 2030 obejmuje trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy społeczny środowiskowy. Ma 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), które stawiają ludzi i planetę w centrum, dając społeczności międzynarodowej ramy do sprostania wielu wyzwaniom stojącym przed ludzkością, w tym w świecie pracy. Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie. Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Cel 4. Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie. Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt. Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność. Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami. Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony. Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu. Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz równoważonego rozwoju. Godna praca a program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

MOP rozpoczął globalną kampanię komunikacyjną na rzecz zmniejszenia nierówności i sprawiedliwości społecznej, w tym na rynku pracy.

W dniu 23 września 2023 r. podczas Global Citizen Festival w Nowym Jorku ogłoszono kampanię MOP "This Way to Social Justice". MOP wzywa do podjęcia pilnych działań w celu zmniejszenia nierówności w świecie pracy.

MOP zamierza przeprowadzić globalną kampanię komunikacyjną pod nazwą "Ta droga do sprawiedliwości społecznej", mającą na celu zintensyfikowanie wysiłków na rzecz rozwiązania problemu nierówności w świecie pracy. Co zrobić aby przywrócić sprawiedliwość społeczną? Zdaniem MOP najważniejsze jest skupienie się na kilku obszarach, są to: tworzenie godnych miejsc pracy;

powszechna ochrona socjalna;

edukacja i uczenie się przez całe życie dla wszystkich;

ochrona praw pracowniczych;

równość płci i niedyskryminacja;

sprawiedliwa globalizacja;

sprawiedliwe przejście na bardziej ekologiczne gospodarki.