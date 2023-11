Świadczenie aktywizacyjne. Wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudniają bezrobotnych

Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

Świadczenie aktywizacyjne może być przyznane pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego:

Autopromocja

bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,

powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

zielona linia

Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia będzie zobowiązany do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dania wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy pracodawca utrzyma zatrudnienie przez okres otrzymywania świadczenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia, będzie zobowiązany do zwrotu 50 proc. kwoty, o której mowa.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)