Choroba osoby bezrobotnej a utrata statusu bezrobotnego

Rejestrujący się w urzędzie pracy bezrobotny podpisuje oświadczenie, że jest zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie. Nie oznacza to, że w trakcie figurowania w rejestrze nie może chorować. Może, ale długotrwałe zwolnienie lekarskie wiąże się z wyrejestrowaniem.

Jednym z warunków rejestracji ze statusem osoby bezrobotnej jest zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Chodzi tu o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli wykonywanie określonych prac nie jest możliwe przez bezrobotnego ze względu na stan zdrowia, wystarczy przedstawić zaświadczenie od lekarza. Nie wpłynie to na prawo do rejestracji. Należy podkreślić, że rejestracja w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim nie jest możliwa!

Choroba w trakcie figurowania w rejestrze osób bezrobotnych

Zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny w przypadku choroby powinien wziąć zwolnienie lekarskie wystawione na urząd pracy (NIP urzędu pracy można znaleźć na jego stronie). O zwolnieniu należy poinformować urząd w ciągu 2 dni, w ciągu 7 dni dostarczyć druk do urzędu – jeśli nie jest to zwolnienie elektroniczne. Kolejnego dnia po zakończonym zwolnieniu należy zgłosić się do urzędu pracy w celu potwierdzenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Jeśli zwolnienie jest długotrwałe należy liczyć się z utratą statusu osoby bezrobotnej. Urząd pracy ma prawo wyrejestrować bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy w skutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni. Przerwy krótsze niż 30 dni nie wpływają na liczenie 90-dniowego okresu od nowa.

Pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego dnia 90-dniowego okresu.

Choroba w trakcie ciąży

Wspomniany wyżej okres 90 dni niezdolności do pracy nie dotyczy kobiet w ciąży. Jeśli zarejestrowana bezrobotna, ze względu na niezdolność do pracy związanej z ciążą przebywa na zwolnieniu lekarskim ponad 90 dni, starosta nie pozbawi jej statusu.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

