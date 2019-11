PFRON: rachunek bankowy we wnioskach Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

We wnioskach składanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne należy wykazywać rachunek bankowy należący do wnioskodawcy - informuje PFRON.