Przejście zakładu pracy 2024

Kiedy następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę?

Przejęcie zakładu pracy następuje w terminie określonym przez podmiot przejmujący i przejmowany, niemniej jednak muszą one zachować pewne prawne obowiązki co do terminów określonych w KP. Przykładowo, przekazanie informacji o warunkach przejścia powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

O czym pracodawca musi poinformować przy przejściu zakładu pracy?

Zakres informacji, które musi przekazać dotychczasowy i nowy pracodawca zależy od tego czy w zakładzie pracy działają związki zawodowe.

Przykład Jeżeli nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o: przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

przyczynach przejścia zakładu pracy,

prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach przejścia zakładu pracy dla pracowników,

zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Czy pracownik może rozwiązać umowę z powodu przejścia zakładu pracy?

Pani Jadwiga nie chce pracować u nowego pracodawcy, ponieważ dowiedziała się, że obowiązują u niego dużo gorsze warunki wynagradzania, niż u dotychczasowego pracodawcy. Pracownicy nie otrzymują premii co miesiąc, zgodnie z regulaminem wynagradzania. Czy Pani Jadwiga może rozwiązać umowę z powodu przejścia zakładu pracy?

Tak, oczywiście pracownik może rozwiązać umowę z powodu przejścia zakładu pracy. Obowiązuje przecież zasada wolności pracy, nikogo nie można zmusić do wykonywania pracy i pozostawania w stosunku pracy.

Ważne MOŻESZ ROZWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY ZA 7 DNIOWYM UPRZEDZENIEM (NIE WYPOWIEDZENIEM!) - MASZ NA TO 2 MIESIĄCE OD PRZEJŚCIA ZAKŁADU Jak podkreśla prof. Stelina: "pracownicy pozbawieni są realnego wpływu na to, z kim będą pozostawać w stosunku pracy, co może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady wolności pracy. Dlatego ustawodawca zadecydował się na przyznanie przejętym pracownikom prawa do rozwiązania stosunku pracy w szczególnym trybie. W terminie dwóch miesięcy od daty przejścia pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, jednak za siedmiodniowym uprzedzeniem. Oznacza to, że stosunek pracy ulega rozwiązaniu po upływie siedmiu dni od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie woli. Oświadczenie jest złożone z chwilą, kiedy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł się on z oświadczeniem zapoznać" (zob: A. Stelina, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2023).

Rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej. Taki stosunek pracy ulega rozwiązaniu po upływie siedmiu dni od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie woli. Oświadczenie jest złożone z chwilą, kiedy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł się on z oświadczeniem zapoznać. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Czy w związku z przejściem zakładu pracy i rozwiązaniem umowy mam prawo do odprawy?

Jak wyjaśnił SN(7) w uchwała z 18 czerwca 2009 r. (III PZP 1/09): Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 KP nie uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, chyba że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.

Nowe warunki pracy i płacy po przejęciu

Nie w każdej sytuacji pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom.

Ma taki obowiązek jedynie w stosunku do pracowników świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę (czyli np. na podstawie powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę). Musi on wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Czy przejęcie firmy może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy?

Nie, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Kto odpowiada za długi po przejęciu?

Za zobowiązania, i to różnego typu, wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Czy można przejąć zakład pracy, w którym jest zatrudniony tylko jeden pracownika?