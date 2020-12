Kara za zatrudnianie na czarno dłużnika alimentacyjnego.

Kara za nielegalne zatrudnianie alimenciarzy

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniają “na czarno” i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań mogą zostać ukarani grzywną nawet do 45 tysięcy złotych. Kara grzywny od 1500 zł do 45000 zł ma odstraszyć tych pracodawców, którzy na umowie o pracę wskazują wynagrodzenie w minimalnej wysokości, a resztę płacą pracownikowi „pod stołem”





Katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika został uporządkowany.

Kara za brak potwierdzenia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Natomiast karze grzywny w wysokości od 1500 do 45 000 zł podlega pracodawca, który nie potwierdził na piśmie pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, wobec którego toczy się egzekucja wskazana w art. 281 § 2 i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kara za wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż określone w umowie o pracę

Kolejną karą grzywny w wysokości od 1500 zł do 45000 zł przewidzianą w Kodeksie pracy jest kara za wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń wskazanych w art. 282 w §3 i zaleganie ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

[red. Chodzi o sytuację, gdy pracodawca umawia się z pracownikiem na wypłacanie na umowie o pracę wynagrodzenia minimalnego, a w gotówce "pod stołem" przekazuje mu dodatkową kwotę, co do której się porozumieli.]

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2432)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)