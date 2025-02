Ustawa o ochronie sygnalistów ma przede wszystkim chronić ich przed działaniami odwetowymi. Co jeśli sygnalistę spotkały działania odwetowe? Jakie roszczenia mu przysługują? Okazuje się, że podstawa do roszczeń pracownika to nie tylko przedmiotowa ustawa, ale i Kodeks pracy.

Ochrona sygnalisty przed działaniami odwetowymi pracodawcy

Zgodnie z nową ustawą o ochronie sygnalistów – sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi i to jest esencja oraz najważniejsza treść zawarta w ustawie. Działanie odwetowe wobec pracownika – to są wszelkie działania przewidziane w kodeksie, jakie pracodawca może wobec takiej osoby zastosować. Może to być chociażby obniżenie wynagrodzenia, nie przedłużenie umowy. Warto pamiętać o tym, że działania odwetowe mogą być podjęte także wobec osób, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Dlatego ustawa, chcąc chronić te osoby, przewiduje poufność i ochronę. Jeżeli dane zostaną ujawnione, to będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa przez osobę, która te dane ujawni. To jest naruszenie zagrożone konsekwencjami karnymi.

Roszczenia sygnalisty na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów i Kodeksu pracy

– Sygnalista jest chroniony w ten sposób, że jego dane są poufne. Po drugie, gdyby wobec sygnalisty były podjęte działania odwetowe, to ma on prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów, prawo do dwóch roszczeń – powiedział serwisowi eNewsroom.pl podczas EFNI 2024, Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy. – I niezależnie od tego może dochodzić roszczeń na gruncie kodeksu pracy. Jeżeli został zwolniony – to może wystąpić o przywrócenie do pracy, może wystąpić o odszkodowanie. Jeżeli działaniem odwetowym był mobbing – to także można domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie kodeksu pracy. Ponadto można dochodzić roszczeń na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz na drodze cywilnoprawnej. Więc można powiedzieć, że ochrona sygnalisty jest bardzo mocna. I proszę pamiętać – to jest niezmiernie ważne – że sygnalista to nie jest donosiciel, ani kapuś. To jest osoba, która działa w interesie nas wszystkich, ona działa w interesie publicznym. To jest osoba, która po prostu widzi zło, widzi nieprawidłowości, widzi naruszenie prawa i reaguje – podkreśla Marcin Stanecki.