Sygnalista: 75 spraw skierowanych do Zespołu do spraw Sygnalistów w miesiąc

Jak się ma sygnalista? Czy nowa instytucja spełnia swoją funkcję. Okazuje się, że od końca 2024 r. do zespołu do spraw sygnalistów przy RPO wpłynęło 75 spraw. 19 z nich zakwestionowano jako zgłoszenia zewnętrzne. Kto może być sygnalistą i czego może dotyczyć zgłoszenie?

rozwiń >

75 spraw do zespołu do spraw sygnalistów przy RPO

Od 27 grudnia do zespołu do spraw sygnalistów skierowanych zostało 75 spraw zgłoszonych przez obywateli. 19 zostało zakwalifikowanych jako zgłoszenia zewnętrzne - poinformowało w poniedziałek Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

REKLAMA

Autopromocja

Instytucja sygnalisty od 25 września 2024 r.

Od 25 września osoby zgłaszające nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą zyskały ochronę przed działaniami odwetowymi, np. zwolnieniem z pracy. Status sygnalisty jest przyznawany w momencie dokonania zgłoszenia. Tożsamość takiej osoby musi być zachowana w tajemnicy.

Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne

Oprócz zawiadomienia wewnętrznego u pracodawcy zgłaszający może skorzystać z dwóch innych możliwości sygnalizowania. Pierwsza to zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego. Druga to ujawnienie publiczne, np. poprzez media albo serwisy społecznościowe.

Zespół do spraw Sygnalistów od 27 grudnia 2024 r.

Biuro RPO poinformowało w komunikacie, że zgłoszenia zewnętrzne od sygnalistów przyjmowane są za pośrednictwem wyznaczonych do tego kanałów komunikacji od 27 grudnia 2024 r. Z upoważnienia Rzecznika zadanie to realizowane jest przez Zespół do spraw Sygnalistów.

"W pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy w pełnym zakresie, do Zespołu skierowano 75 spraw zgłoszonych przez obywateli" - poinformowało biuro. 19 zgłoszeń zostało zakwalifikowanych przez Rzecznika jako zgłoszenia zewnętrzne - w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sygnalista - sprawozdania za 2024 i 2025 r.

Jak czytamy, zgłoszenia przekazywane są organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych. Ponadto Rzecznik będzie przyjmował od organów publicznych sprawozdania zawierające dane statystyczne dot. zgłoszeń zewnętrznych. "Sprawozdania za rok 2024 mogą zostać sporządzone łącznie ze sprawozdaniami za rok 2025" - zaznaczyło biuro. "Więcej informacji dotyczących działalności Zespołu do spraw Sygnalistów i obsługi zgłoszeń zewnętrznych zamieszczone jest na stronie: www.sygnalisci.gov.pl" - poinformowało biuro.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być każda osoba narażona na działania odwetowe po dokonaniu zgłoszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy. Taka sama pomoc przysługuje również osobie pomagającej sygnaliście i osobie z nim powiązanej. Działania odwetowe mogą polegać np. na pozbawieniu awansu, podwyżki, nagrody lub w skrajnych przypadkach zwolnieniu z pracy.

Przyjęcie zgłoszenia w ciągu 7 dni

W ciągu siedmiu dni od zgłoszenia sygnalista powinien otrzymać potwierdzenie, że jego zawiadomienie zostało przyjęte. Następnym krokiem jest podjęcie przez pracodawcę działań następczych, które najczęściej polegają na wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

Czego może dotyczyć zgłoszenie sygnalisty?

W katalogu obszarów, w ramach których można dokonać zgłoszenia, znalazły się m.in.: korupcja, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwo transportu; ochrona środowiska; zdrowie i dobrostan zwierząt; zdrowie publiczne; ochrona konsumentów; ochrona prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, a także konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela. (PAP)