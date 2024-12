To już ostatni raz w 2024 r. Pewna grupa pracowników bardzo się cieszy! Inni mniej. Ale jak będzie wyglądała sytuacja w 2025 r.? Wciąż czekamy na decyzję Prezydenta RP i jego podpis, w kwestii zmiany tej jednej z kluczowych ustaw dla polskiego prawa pracy.

Czy 22 grudnia to niedziela handlowa?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158, dalej jako: ustawa). Przepisy ustawy określają zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

W grudniu 2024 r. niedziele handlowe. Był to 15 grudnia 2024 r. oraz będzie 22 grudnia 2024 r.

Ogólnie na 2024 r. przewidziano jedynie 7 niedziel handlowych: 28 stycznia 2024, 24 marca 2024, 28 kwietnia 2024, 30 czerwca 2024, 25 sierpnia 2024,15 grudnia 2024, 22 grudnia 2024 r.

Kiedy niedziele handlowe w 2025?

W 2025 roku przewidziano jedynie osiem niedziel handlowych. Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają w następujące dni:

26 stycznia 2025 r.,

13 kwietnia 2025 r.,

27 kwietnia 2025 r.,

29 czerwca 2025 r.,

31 sierpnia 2025 r.,

7 grudnia 2025 r.?

14 grudnia 2025 r.,

21 grudnia 2025 r.

Taka konfiguracja obowiązuje przy założeniu, że Prezydent RP podpisze ustawę z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. W tej ustawie zmieniającej jest przewidziana dodatkowa niedziela, niż jest to uregulowane w "macierzystej" ustawie. W konsekwencji przed Wigilią w 2025 r. według założenia mają być łącznie 3 niedziele z handlem.

Czy handel 24 grudnia 2024 r. jest dozwolony?

Tak, handel w dniu 24 grudnia jest dozwolony. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy zacierają ręce na duże zyski. W dniu 24 grudnia też zrobimy zakupy. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o karze, która grozi za pracę w handlu po 14:00. Może to być nawet do 100 000 zł.

Wynika to z tego, że w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - po godzinie 14:00 są zakazane, z wyjątkiem pewnych przypadków! Tak więc w dniu 24 grudnia 2024 r., pewne grupy zawodowe będą pracowały dłużej niż do 14:00, a nawet niekiedy całodobowe, w zależności od charakteru pracy i ułożonego grafiku. Są to takie działy i zawody z tym związane:

na stacjach paliw płynnych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; w strefach wolnocłowych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych.

Co ważne, jak potwierdzają przepisy ustawy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia do godziny 14:00. Nie może więc mieć miejsca sytuacja, że pracodawca wypłaci wynagrodzenie tylko za kilka godzin pracy tego dnia, np. pracownikowi pracującemu w sklepie, w handlu. Wynagrodzenie oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Ważne Do 100 000 zł kary za pracę w handlu po 14:00 Kary grzywny za naruszenie zakazu handlu są duże, bo aż od 1000 do 100 000 zł. Kara ta może być nałożona za wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, w tym powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Sprawcą wykroczenia może być każdy, kto narusza zakaz - zatem ten kto powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, wbrew zakazowi. Oczywiście tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu.