Długi weekend w sierpniu 2024. Kiedy wypada? Jak zaplanować, aby mieć 4 dni wolnego?

Czy 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym? Jakie są święta nakazane w Polsce? Czy 15 sierpnia czynne są sklepy? Na jakie nagrody mogą liczyć żołnierze w 2024?

rozwiń >

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Tak, 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Dzień15 sierpnia (czwartek) to Święto Wojska Polskiego ale i święto kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (tzw. Matki Boskiej Zielnej - wiąże się to z czasem kiedy to rolnicy kończą żniwa. W tym okresie wdzięczni gospodarze w zamian za opiekę Matki Boskiej przynoszą do kościoła płody rolne: zioła, kwiaty, zboża, warzywa i owoce).

REKLAMA

Autopromocja

Ważne W 2024 r. 15 sierpnia wypada we czwartek, to znaczy, że pracownik, który weźmie urlop w piątek 16 sierpnia będzie mógł cieszyć się aż czterema dniami wolnymi od pracy.

Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym?

W dniu 15 sierpnia Kościół powszechny obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość w Polsce nazywana jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej i obchodzona jako święto plonów. Największe i najbardziej znane obchody Wniebowzięcia NMP mają miejsce na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się inscenizacje przedstawiające Zaśnięcie Maryi oraz jej Wniebowzięcie, a także w Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu. Na Jasną Górę w tych dniach przybywa najwięcej grup pielgrzymich z całej Polski. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Ważne W dniu 15 sierpnia – w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – katolicy w Polsce mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej,

Jakie są święta nakazane w Polsce?

W Polsce obowiązują następujące święta nakazane:

Czy Święto Wojska Polskiego jest wolne od pracy?

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na cześć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Z tej okazji w całym kraju zostaną zorganizowane uroczystości patriotyczne, festyny, pikniki i wydarzenia kulturalne. W Święto Wojska Polskiego jest wolne od pracy.

Na jakie nagrody mogą liczyć żołnierze w 2024?

W sierpniu 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2023 poz. 1398). Na jakie nagrody w 2024 r. mogą liczyć żołnierze? Nagrody mogą być nie małe, bo w 2023 r sięgały ponad 2000 tys. zł. Nagrody uznaniowe i zapomogi to ważne świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody uznaniowe – w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.

Rozporządzenie określa tryb przyznawania nagród uznaniowych żołnierzom zawodowym. Nagrody uznaniowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej. Przyznanie nagrody następuje w formie rozkazu albo decyzji organu, który tę nagrodę przyznał. Nagrody uznaniowe przyznaje się:

1) z inicjatywy dowódcy oraz jego przełożonych; 2) na wniosek innego przełożonego żołnierza zawodowego niż przełożony, o którym mowa w § 2 ust. 2; 3) na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, który wykonywał zadania, albo bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego lub pracownika resortu obrony narodowej, za którego były wykonywane zadania - w przypadku wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego lub pracownika resortu obrony narodowej; 4) na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, który wykonywał zadania, albo bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego, za którego były wykonywane zadania - w przypadku wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Ważne Od 1 marca 2024 r. najniższe uposażenie w wojsku (dla szeregowych) wzrosło z 4960 zł do 6000 zł (podwyżka o 1140 zł). Wojsko RP podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Siłach Zbrojnych RP wraz z dodatkami wynosi obecnie ok. 7900 zł

Czy 15 sierpnia czynne są sklepy?

Nie, 15 sierpnia to święto, co oznacza, że w tym dniu sklepy nie są czynne.

Czy w sierpniu jest niedziela handlowa?

Tak, w sierpniu jest niedziela handlowa, w dniu 25 sierpnia. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? W 2024 jest jedynie 7 niedziel handlowych: 28 stycznia 2024; 24 marca 2024; 28 kwietnia 2024; 30 czerwca 2024; 25 sierpnia 2024; 15 grudnia 2024; 22 grudnia 2024.

Jak wypadają święta i dni wolne w 2024 r.?

W 2024 r. jest 13 dni wolnych od pracy, będących świętami:

1 stycznia Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

9 kwietnia Wielkanoc

10 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

1 maja Święto Pracy

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja

28 maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

8 czerwca Boże Ciało

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada Wszystkich Świętych

11 listopada Święto Niepodległości

25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)