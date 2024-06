Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje. To nie koniec: długi weekend możesz też mieć w październiku i w listopadzie! Warto brać po dzień czy kilka dni wolnego, aby cieszyć się długimi weekendami i w ten sposób zaoszczędzić dni urlopu.

rozwiń >

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Tak, 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Dzień15 sierpnia (czwartek) to Święto Wojska Polskiego ale i święto kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (tzw. Matki Boskiej Zielnej - wiąże się to z czasem kiedy to rolnicy kończą żniwa. W tym okresie wdzięczni gospodarze w zamian za opiekę Matki Boskiej przynoszą do kościoła płody rolne: zioła, kwiaty, zboża, warzywa i owoce).

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Czy 15 sierpnia jest świętem nakazanym?

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest świętem kościelnym nakazanym. Oznacza to, że 15 sierpnia udział w eucharystii jest obowiązkowy dla wierzących. W tym dniu wierni muszą udać się do kościoła, aby uczestniczyć we mszy.

Czy przed 15 sierpnia będzie niedziela handlowa?

Bezpośrednio przed 15 sierpnia nie będzie niedzieli handlowej. Niedziela handlowa wypada w okresie wakacji 30 czerwca a później 25 sierpnia 2024. Zatem to ta niedziela, 25 sierpnia będzie niedzielą przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku?

W 2024 jest jedynie 7 niedziel handlowych: 28 stycznia 2024, 24 marca 2024, 28 kwietnia 2024, 30 czerwca 2024, 25 sierpnia 2024, 15 grudnia 2024, 22 grudnia 2024. W 2024 roku jedynie w grudniu są dwie niedziela handlowe (ze względu na Święta Bożego Narodzenia).

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje

Już w te wakacje przypada kolejne święto tj. 15 sierpnia. Wystarczy wziąć 1 dzień urlopu a można mieć łącznie 4 dni wolnych (wliczając weekendy). Inna opcja można wziąć 4 dni urlopu (poniedziałek, wtorek, środa, piątek), a ma się z weekendem 7 dni wolnego.

Ważne Sierpniowy długi weekend w 2024 r. za jeden dzień urlopu Pracownik, który weźmie urlop 16 sierpnia 2024 zyska 4 dni wolne w okresie od 15-18 sierpnia 2024.

To nie koniec: długi weekend możesz też mieć w październiku i w listopadzie!

Kolejną możliwością na długi weekend będzie przełom października 2024 i listopada. Dlaczego? Okazuje się, że 1 listopada (Uroczystość Wszystkich Świętych). Kiedy wypada 1 listopada? Dzień 1 listopada wypada we piątek, oznacza to jedno: 3 dni wolnego, bez ani jednego dnia urlopu. Jeżeli jednak ktoś chce wyjechać wcześniej do rodzin i na groby zmarłych może wziąć wolne 31 października i wówczas będzie miał 4 dni wolnego.

Długi weekend w listopadzie 2024

Długi weekend można mieć też w listopadzie. Chociaż pogoda nie rozpieszcza wtedy w Polsce, zawsze można wyjechać do ciepłych krajów na 3-4 dni, aby złapać trochę witaminy D, przed jesienną aurą.

Kiedy wypada 11 listopada? Czy 11 listopada o dzień wolny od pracy?

11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) to wolne i to ustawowo wolne od pracy. W 2024 r. 11 listopada wypada w poniedziałek, tak więc dobra wiadomość jest taka, że można wziąć np. urlop 8 listopada, aby cieszyć się 4 dniami wolnego od pracy.

Jakie dni wolne od pracy 2024? Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w Polsce obowiązuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z ww. ustawą w Polsce obowiązują takie dni wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czas pracy w sierpniu 2024 Sierpień ma 4 pełne tygodnie i 3 dodatkowe dni, z czego jeden wypada w sobotę. Mamy jedno święto, za które należy odliczyć 8 godzin, tj. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: 15 sierpnia (czwartek). Wymiar czasu pracy w sierpniu 2024 r. obliczamy następująco: 40 godzin x 4 tygodnie + 2 dodatkowe dni x 8 godzin = 160 + 16 = 176 godzin.

Odejmujemy dzień wolny od pracy – 8 godzin za 15 sierpnia (jako dzień ustawowo wolny od pracy(

176 – 8 = 168 godzin. W sierpniu liczba godzin pracy 2024 wynosi 168. W tym 21 dni robocze i 10 wolnych od pracy.