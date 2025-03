Zmiana czasu na letni w marcu 2025 r. a krótsza praca w nocy

Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2025 roku? Zmiana czasu na letni zawsze następuje w marcu. Kiedy przestawiamy zegarki? Czy w przyszłości nie będzie zmiany czasu? Czy krótsza praca w nocy zmiany czasu oznacza niższe wynagrodzenie?

rozwiń >

Zmiana czasu na letni 2025

Art. 3 ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski mocą rozporządzenia. Dokładne daty zmiany czasu podaje się na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego, od kiedy zaczyna się lub kończy czas letni. Premier bierze pod uwagę istniejące już standardy międzynarodowe.

REKLAMA

Autopromocja

Ostatnie rozporządzenie dotyczy lat 2022-2026. Jest to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026.

Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2025 r.?

Zmiana czasu z zimowego na letni następuje każdego roku z końcem sezonu zimowego. Już niedługo przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. Kiedy zmieniamy czas? Zawsze czas z zimowego na letni przestawiamy w ostatni weekend marca. Zmiana czasu na letni w 2025 roku będzie więc miała miejsce dnia 30 marca. 30 marca 2025 roku to niedziela. Nie zapomnijmy przestawić zegarków.

30 marca 2025 r. - zmiana czasu

Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem czas letni środkowoeuropejski wprowadza się w następujących dniach:

2022 r. – dnia 27 marca,

2023 r. – dnia 26 marca,

2024 r. – dnia 30 marca,

2025 r. – dnia 30 marca ,

, 2026 r. – dnia 29 marca.

Jak przestawiamy czas z zimowego na letni?

Jak przestawiamy zegarki na czas letni? Otóż zmiana czasu polega na dodaniu jednej godziny do przodu w nocy z 29 na 30 marca 2025 roku. Przestawianie czasu następuje o godzinie 2:00 w nocy na godzinę 3:00 czyli, jak już zostało wspomniane, jedną godzinę do przodu. Noc będzie krótsza o jedną godzinę, a więc śpimy krócej i wcześniej wstajemy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przestawianie zegarków z 2 na 3 w nocy - 30 marca 2025 r. ShutterStock

Ważne Zmiana czasu na letni następuje w nocy z 29 na 30 marca 2025 roku (niedziela). Zegarki przestawiamy z godziny 2:00 na 3:00.

Od kiedy zmieniamy czas w Polsce?

Po raz pierwszy w Polsce zmiana czasu była stosowana w okresie międzywojennym. Następnie wprowadzano ją z przerwami na okresy: 1946-1949, 1957-1964. Natomiast od 1977 r. aż do dnia dzisiejszego czas zmieniamy nieustannie. Dlaczego wprowadzono zmiany czasu? Uzasadnieniem było jak najefektywniejsze wykorzystanie światła słonecznego w czasie dnia oraz oszczędność energii elektrycznej.

Czy zmiana czasu będzie zniesiona?

Nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Dyskusje na temat odejścia od zmiany czasu w Unii Europejskiej zostały zawieszone w czasie pandemii covid-19. W 2019 r. informowano, że PE posiadał plan odchodzenia od zmian czasu w państwach członkowskich UE już od 2021 r. Jednak w 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystosowało komunikat o tym, że Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). Pewne jest więc, że do 2026 r. zmiana czasu w Polsce będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

Zmiana czasu a praca w nocy

Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy? Zatrudnieni w nocy wykonują de facto o jedną godzinę miej pracy niż wynika to z harmonogramu czasu pracy. Jak więc należy rozliczać takie przypadki?

Przestawiając czas z zimowego na letni w nocy z 29 na 30 marca z godziny 2:00 na 3:00, dochodzi do nieprzepracowania przez pracownika pełnego wymiaru czasu pracy. Praca tej nocy będzie krótsza o 1 godzinę. Taka sytuacja nie została wprost rozwiązana przepisami prawa pracy. Uznaje się, że nie powinna ona mieć wpływu na wynagrodzenie pracownika określane stałą stawką miesięczną. Jest to bowiem przestój w pracy niewynikający z winy pracownika. Pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy. Nawet jeśli jest wynagradzany stawką godzinową, powinien otrzymać wypłatę za pełen wymiar czasu pracy w danym dniu i okresie rozliczeniowym. W praktyce zdarza się, że pracodawcy za tę nieprzepracowaną godzinę wypłacają pracownikom na podstawie art. 81 kodeksu pracy wynagrodzenie przestojowe.