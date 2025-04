1 maja 2025 r. czyli Święto Pracy wolne od pracy. Co zmieniło się na lepsze dla polskich pracowników?

1 maja 2025 r. czyli Święto Pracy to międzynarodowy dzień upamiętniający wydarzenia chicagowskie z 1886 r. W Polsce jest to dzień wolny od pracy. Z tej okazji MRPiPS wymienia dobre zmiany dla polskich pracowników z ostatnich miesięcy.

1 maja 2025 r. - Święto Pracy

Święto Pracy, które wypada 1 maja każdego roku to międzynarodowy dzień upamiętniający wydarzenia chicagowskie z 1886 r. związane z walką robotników o ośmiogodzinny dzień pracy. Wówczas w USA i Kanadzie strajkowało około pół miliona osób, głównie w Chicago (40 tys. robotników). Paraliż miasta i chaos doprowadził do ataków policji na związkowców. Zginęło wtedy kilku strajkujących robotników, a wiele osób zostało rannych.

Godne wynagrodzenie za pracę to godne życie

W nawiązaniu do Międzynarodowego Święta Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje: Święto Pracy to moment, w którym szczególnie mocno wybrzmiewają wartości, na których opiera się nasza wspólna przyszłość: bezpieczeństwo, sprawiedliwość, szacunek i stabilność. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mijający rok upłynął pod znakiem konkretnych działań, które mają realny wpływ na życie milionów Polek i Polaków.

Krótsza praca w Polsce - skrócony czas pracy

W centrum uwagi znalazł się skrócony czas pracy – odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku, nowe technologie i oczekiwania społeczne. Ogłoszony niedawno program pilotażowy pozwoli przetestować w różnych firmach krótszy wymiar pracy bez obniżania wynagrodzeń. To pierwszy tego typu projekt w tej części Europy. Pilotaż zakłada dobrowolność przystąpienia. To pracodawcy wraz z pracownikami wydeptują ścieżki.

"Praca nie może odbierać życia – musi je wspierać. Skrócony czas pracy to więcej czasu dla rodziny i zdrowia, ale też większa efektywność i mniej błędów. To zmiana, która służy wszystkim" – podkreśla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wigilia wolna od pracy

Kolejną długo oczekiwaną zmianą była ustawa ustanawiająca Wigilię dniem wolnym od pracy. To nie tylko ukłon w stronę rodzin i tradycji, ale też realne wsparcie dla pracowników, zwłaszcza kobiet, które w tym czasie biorą na siebie ogromny ciężar przygotowań.

Dodatkowy urlop dla rodziców wczesniaków

W marcu 2025 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. Rodzice mogą teraz skorzystać z płatnego, dodatkowego urlopu w wymiarze od 8 do nawet 15 tygodni – zależnie od stanu zdrowia dziecka. To rozwiązanie to efekt ścisłej współpracy resortu z lekarzami, organizacjami społecznymi i samymi rodzicami. Rocznie może skorzystać z niego nawet 20 tysięcy rodzin.

Aktywny rodzic

Z kolei rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy mogą dziś korzystać z programu „Aktywny Rodzic”, który oferuje trzy rodzaje wsparcia – dofinansowanie opieki w domu, przez nianię lub babcię, albo dopłatę do żłobka. Z programu skorzystało już ponad 1,6 miliona dzieci.

Zmiany w naliczaniu stażu pracy

Do tej pory osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych lub prowadzące działalność gospodarczą były pomijane przy naliczaniu stażu pracy. Teraz ma się to zmienić – przygotowany przez MRPiPS projekt zakłada, że także te formy aktywności zawodowej będą się wliczać do stażu, a tym samym umożliwią m.in. dostęp do dłuższych urlopów czy dodatków stażowych.

"Nie ma mniej i bardziej wartościowej pracy. Każdy, kto uczciwie wykonuje swoje obowiązki, zasługuje na równe traktowanie. Nasz projekt przywraca sprawiedliwość dziesiątkom tysięcy pracowników, których dotąd system nie zauważał" – mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

1000 zł dodatku dla niektórych pracowników

Dlatego też w minionym roku Ministerstwo zapewniło dodatkowy 1000-złotowy dodatek dla pracowników socjalnych, zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i opiekunek żłobkowych.

Równe wynagrodzenia kobiet i mężczyzn - prace nad nowymi przepisami

W MRPiPS trwają także intensywne prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy dotyczącej równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Zespół powołany przez ministrę w grudniu 2024 roku pracuje nad przepisami, które zapewnią większą przejrzystość płac i eliminację luki płacowej.

Katalog substancji reprotoksycznych w miejscu pracy

W czerwcu 2024 roku weszła w życie ustawa poszerzająca katalog substancji niebezpiecznych w miejscu pracy o tzw. substancje reprotoksyczne – mające szkodliwy wpływ m.in. na płodność. Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek poprawy warunków pracy w zawodach szczególnie narażonych na kontakt z tymi substancjami.

Czym jest praca?

Święto pracy to dobry moment, by przypomnieć, że praca to nie tylko źródło dochodu. To miejsce spotkania aspiracji, bezpieczeństwa, godności i przyszłości. Pracując nad systemem, który to wspiera, dbamy o fundamenty dobrego życia – od kołyski po spokojną emeryturę. (PAP)