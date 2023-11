Niedziela handlowa w 2024 roku jak zwykle występuje 7 razy. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2024 rok.

Niedziele handlowe w Polsce

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Zasadą jest, że w Polsce niedziele i święta to dni niehandlowe. W każdym roku kalendarzowym jest jednak 7 wyjątków od reguły. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje tak zwane niedziele handlowe i są nimi:

ostatnia niedziela stycznia,

ostatnia niedziela kwietnia,

ostatnia niedziela czerwca,

ostatnia niedziela sierpnia,

niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,

dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Które niedziele w 2024 roku są więc handlowe? Najlepiej przedstawia je poniższy kalendarz.

Niedziela handlowa 2024 - kalendarz

Cztery niedziele handlowe w roku kalendarzowym są zawsze pewne – to ostatnie niedziele miesiąca stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Dwie następne również – to zawsze dwie niedziele wypadające bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem. Jest to święto stałe. Co roku obchodzimy je 24 i 26 grudnia. Wiadomo więc, kiedy wypadają grudniowe niedziele handlowe. Ostatni wyjątek jest uzależniony od tego, kiedy w danym roku wypadają święta Wielkanocy. Wielkanoc w 2024 roku przypada na dzień 31 marca. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 31 marca będzie więc niedzielą handlową.

Kiedy w 2024 r. wypadają poszczególne niedziele handlowe? Sprawdź kalendarz:

Kiedy wypada niedziela handlowa w 2024 roku? czerwony - święta, zielony - niedziele handlowe shutterstock

Kiedy jest niedziela handlowa w 2024 roku?

Podsumowując, w 2024 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

28 stycznia 2024 r. 24 marca 2024 r. 28 kwietnia 2024 r. 30 czerwca 2024 r. 25 sierpnia 2024 r. 15 grudnia 2024 r. 22 grudnia 2024 r.

Zakaz handlu w niedzielę - od kiedy ustawa?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 1 marca 2018 roku. Został uregulowany w art. 5 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158). Obecny kalendarz niedziel handlowych nie obowiązywał jednak od początku. Niedziele niehandlowe były wprowadzane stopniowo. Ustanowienie zakazu handlu miało na celu zapewnienie dni wolnych od pracy w niedziele i święta pracownikom branży handlowej.

Co należy rozumieć poprzez zakaz wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych? Mowa tu o wykonywaniu takich prac przez pracownika w czasie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24:00 w sobotę a godziną 24:00 w niedzielę, i między godziną 24:00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24:00 w danym dniu świątecznym.

Dodatkowo, zakaz pracy w handlu, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem obowiązuje również w sobotę poprzedzającą bezpośrednio I dzień Wielkiej Nocy – 30 marca 2024 roku i Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia 2024 roku, ale w tych dniach tylko do godziny 14:00. Zakaz handlu w Wigilię po godzinie 14:00 obowiązuje również, gdy 24 grudnia wypada w niedzielę. Co istotne, za czas nieprzepracowany w związku z zakazem handlu po godzinie 14:00 pracownikom należy się wynagrodzenie obliczane zgodnie z zasadami wynagradzania za urlop wypoczynkowy.

Niedziela niehandlowa - wyjątki

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele i święta przewiduje art. 6 ust. 1 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, zakaz handlu nie obowiązuje:

na stacjach paliw płynnych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w zakładach leczniczych dla zwierząt; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Prawo pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy; w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych; w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy o żegludze śródlądowej - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych; w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych; w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze; w strefach wolnocłowych; w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych; na terenie jednostek penitencjarnych; w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w przypadku handlu towarami z automatów; w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; w hurtowniach farmaceutycznych; w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych; w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach; w zakładach pogrzebowych; w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi; w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności; w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)