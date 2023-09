Październik - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Wzrosty wynagrodzeń od 2024

Ważne

Nauczyciel akademicki ma zagwarantowane 5 zł więcej niż minimalna krajowa

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r.

poz. 742, z późn. zm.) wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

1) profesora uczelni - wynosi nie mniej niż 83%,

2) adiunkta - wynosi nie mniej niż 73%

- wynagrodzenia profesora.

Skoro wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora, tj. w 2023 r. było to 50% z 7210 zł, czyli 3605 zł. Oznacza to, że nauczyciele akademiccy mogą zarabiać najmniej tyle, co wynosi minimalna krajowa od 1 lipca 2023 r. (3600 zł) - no nie dosłownie, bo o 5 zł więcej!