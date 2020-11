Niedziela handlowa - grudzień 2020 r.

Niedziela handlowa w grudniu 2020 r. zgodnie z ustawą

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta w ciągu roku kalendarzowego mamy w sumie tylko 7 niedziel handlowych. Tak się składa, że akurat grudzień ma aż dwie niedziele handlowe ze względu na występujące w tym miesiącu Boże Narodzenie. Ogólny kalendarz niedziel handlowych przedstawia się następująco:

ostatnia niedziela stycznia, niedziela poprzedzająca bezpośrednio I Dzień Wielkiej Nocy, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnie niedziela sierpnia, 2 niedziele poprzedzające bezpośrednio Boże Narodzenie.

Dodatkowa niedziela handlowa 6 grudnia

W listopadzie mówiło się dużo na temat konieczności odejścia od zakazu handlu w niedziele ze względu na trwającą epidemię koronawirusa. Ma to przyczynić się do rozłożenia liczby konsumentów w sklepach, a także wsparcia branży handlowej, która ucierpiała w wyniku obostrzeń mających na celu walkę z pandemią. Wicepremier Jarosław Gowin wyrażał potrzebę ustanowienia przynajmniej 6 grudnia niedzielą handlową. Argumentował to względami bezpieczeństwa i gospodarczymi.





W konsekwencji powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który 25 listopada 2020 r. pojawił się w rządowym centrum legislacji. Zgodnie z art. 3 projektu w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni po art. 17 dodaje się art. 17a, który brzmi następująco:

„W dniu 6 grudnia 2020 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje.”.

W 2020 r. niedziela handlowa będzie więc w sumie aż 8 razy:

26 stycznia 2020 r. 5 kwietnia 2020 r. 26 kwietnia 2020 r. 28 czerwca 2020 r. 30 sierpnia 2020 r. 6 grudnia 2020 r. (dodatkowa niedziela handlowa) 13 grudnia 2020 r. 20 grudnia 2020 r.

Kalendarz

Wyjątkowo w grudniu 2020 r. będą aż 3 niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia (2 niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia oraz 6 grudnia).

Niedziela handlowa - grudzień 2020 r. W grudniu 2020 r. będą aż 3 niedziele handlowe. Autor: Emilia Panufnik

Zobacz także: Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 466)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw POBIERZ