NLP – czym jest programowanie neurolingwistyczne? Gdzie i jak je zastosować?

Współczesna wiedza z dziedziny psychologii i psychiatrii daje nam niezwykłe możliwości, które pomagają nam lepiej radzić sobie z życiem i przyczyniają się do naszego osobistego rozwoju. Te rozwijające się dziedziny nauki znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w poprawie jakości życia prywatnego, ale także w sferze zawodowej. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób i firm otwiera się na wykorzystanie takich rozwiązań w biznesie. Zatrudnianie coachów, dbanie o dobrostan pracowników, rozwijanie działów HR w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach jest już standardem i nikt nie dziwi się tym praktykom. Z tego powodu, zainteresowanie pracodawców skierowane jest coraz częściej w stronę NLP (programowanie neurolingwistyczne), które przez niektórych menedżerów, liderów, dyrektorów bywa często jeszcze nieznane, niedoceniane, chociaż od wielu już lat wnosi wiele wartościowych korzyści zarówno dla pracowników, liderów, jak i dla tysięcy organizacji na całym świecie.

Każdy pracodawca, myśląc o przyszłości swojej firmy, powinien rozważyć inwestycję w rozwijanie potencjału umysłowego swoich pracowników. O tym, czym jest NLP, opowiada Marek Wzorek, założyciel i CEO PerfectCircle, firmy, która niedawno dołączyła do swojego portfolio usług i marek Polski Instytut NLP.

Autopromocja

Czym jest NLP?

Neurolingwistyczne Programowanie, czyli NLP, to dziedzina badawcza, która skupia się na analizie zachowania, myślenia i komunikacji człowieka. W ostatnich latach, ten skrót jest wykorzystywany w obszarze sztucznej inteligencji i znaczy również naturalne przetwarzanie języka. Jednak historia NLP jest dłuższa i rozwija sią intensywnie od lat 60 XX wieku do chwili obecnej. Pierwotnie NLP było używane jako narzędzie i zestaw ustrukturyzowanych technik, które pomagają w lepszym zrozumieniu procesów myślowych i efektywnej komunikacji. NLP znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w psychoterapii, rozwoju osobistym, edukacji, zarządzaniu, marketingu oraz sprzedaży. Celem NLP jest identyfikacja i wykorzystanie efektywnych strategii i wzorców myślenia, aby pomóc ludziom osiągnąć sukces i rozwijać się na różnych płaszczyznach życia.

Ważne Historia NLP jest niezwykle intrygująca, ponieważ ten skrót łączy trzy różne dziedziny: neurologię - naukę o strukturze mózgu i układzie nerwowym (stąd "neuro"), lingwistykę - naukę o języku i jego wpływie na komunikację (stąd "lingwistyczne"), oraz programowanie - co oznacza, że język, nauka i wzorce komunikacji działają w naszym umyśle podobnie jak programy w komputerze, i zmieniając dany kod językowy, możemy zmienić efekty jakie osiągamy.

W pewnym sensie jako ludzie jesteśmy zaprogramowani, ściśle związani z językiem i układem nerwowym. Zmieniając nasze myśli, słowa i komunikację, jesteśmy w stanie zmieniać nasze nawyki, sposób myślenia i zachowania. NLP stanowi potężne narzędzie, które znalazło zastosowanie w różnych dziedzinach. Może być używane w terapii, coachingu, negocjacjach, zarządzaniu, sprzedaży i wielu innych obszarach, gdzie skuteczna komunikacja jest kluczowa. Pierwsi twórcy i pomysłodawcy NLP to Richard Bandler i John Grinder. Zauważyli oni wyjątkowe wzorce językowe w pracy Virginii Satir – jednej z bardziej znanych terapeutek w USA w tamtym czasie - które przynosiły wyjątkowe i szybkie efekty terapeutyczne. Następnie modelowali kolejnych najbardziej skutecznych terapeutów drugiej połowy XX wieku, m.in. Fritza Persla, Miltona Ericksona, następnie kolejnych liderów, przedsiębiorców, naukowców, sportowców, i dzięki temu opracowali swoje własne narzędzia i moduły, które z powodzeniem stosowali na sobie, swoich bliskich i klientach podczas warsztatów. Ich celem jednak nie było stworzenie nowej nauki, ale rozwijanie praktycznych narzędzi, które przynosiły pozytywne rezultaty. – mówi Marek Wzorek CEO PerfectCircle

Zastosowania programowania neurolingwistycznego

Zastosowanie NLP może znacząco wspomóc poprawę skuteczności komunikacji między ludźmi, lepsze zrozumienie siebie i innych osób, a także umożliwić efektywne rozwiązywanie konfliktów oraz osiąganie celów. Dzięki NLP możemy nauczyć się świadomego wykorzystywania języka i wzorców komunikacyjnych, co pozwala nam lepiej porozumiewać się z otoczeniem, modyfikować swoje nawyki i podnosić jakość swojego życia. Dzięki tej dziedzinie wiedzy i skutecznych praktyk możemy rozwijać umiejętności komunikacyjne, które wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi, wspomagają nas w osiąganiu sukcesów oraz sprzyjają osobistemu rozwojowi.

Autopromocja Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy Kup książkę: Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy

Oczywiście, istnieje wiele konkretnych zastosowań NLP, ale warto pamiętać, że podstawą jest zrozumienie i świadomość wpływu języka na nasze myśli, zachowania i relacje z innymi. Dzięki temu możemy świadomie kształtować naszą rzeczywistość i dążyć do pozytywnych zmian w życiu. NLP to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne podejście, skoncentrowane na skuteczności i osiąganiu rezultatów. To sprawia, że jest to narzędzie niezwykle użyteczne w różnych aspektach życia i osobistego rozwoju. Jeden z prostych przykładów ilustrujących zastosowanie NLP to próba wyobrażenia sobie czerwonego słonia lub przypomnienie sobie bardzo przyjemnych własnych wakacji, podczas których dotrze się czuliśmy. Wizualizacja i obraz w głowie naszych wakacji może wywołać pozytywne emocje i wpłynąć na nasz układ nerwowy. To ukazuje, że nasze myśli i obrazy mentalne mają wpływ na nasze emocje i mogą zmieniać nasze postrzeganie rzeczywistości. Warto podkreślić, że NLP od samego początku opierało się na efektywności i praktycznych wynikach, co przyczyniło się do jego rozwoju. Terapeuci, trenerzy i coache korzystający z technik NLP osiągali szybkie i pozytywne rezultaty w pracy ze swoimi klientami, potwierdzając skuteczność tych metod. Dzięki temu NLP stało się nie tylko teoretyczną dziedziną, ale przede wszystkim praktycznym narzędziem, które pomaga ludziom osiągać pozytywne zmiany w swoim życiu – wyjaśnia Marek Wzorek.



NLP ma szerokie zastosowanie w różnych obszarach, które znacząco wpływają na nasz rozwój, inteligencję i kreatywność. Jednym z kluczowych obszarów, gdzie NLP może być użyteczne, jest rozwijanie naszego potencjału jako ludzi. Szczególnie pomocne narzędzia NLP ma dla osób z problemami psychicznymi, takimi jak depresja czy nerwica. Poprzez NLP możemy lepiej zrozumieć nasze myśli, jak również ich wpływ na nasze emocje i zachowania, co może prowadzić do pozytywnych zmian w naszym życiu. Dlatego NLP coraz częściej wykorzystywane jest w terapii, pomagając ludziom osiągać postępy i pozytywne rezultaty. Innym obszarem, gdzie NLP cieszy się dużą popularnością, jest sport. Sportowcy wykorzystują techniki NLP, takie jak m.in. wizualizacje lub kotwiczenie pozytywnych emocji lub zasobów, aby poprawić swoje umiejętności i skuteczność. Poprzez wyobrażanie sobie idealnych skoków czy perfekcyjnych rzutów do kosza, sportowcy wpływają na swoje umysły, a badania mózgu potwierdzają, że te same sieci neuronowe są aktywowane zarówno podczas rzeczywistych działań, jak i wyobrażania sobie ich.



NLP znalazło szereg zastosowań w marketingu, sprzedaży, polityce oraz mediach. Dzięki zrozumieniu ludzkiego myślenia i postrzegania, NLP pomaga w lepszym komunikowaniu się z odbiorcami i wywieraniu wpływu, co przekłada się na bardziej efektywne strategie marketingowe czy sprzedażowe. NLP jest szeroko wykorzystywane również w biznesie przez trenerów, coachów, psychoterapeutów i mówców publicznych, wspomagając ich skuteczną komunikację i zrozumienie odbiorców. NLP stało się wartościowym wsparciem dla ludzi dążących do osobistego i zawodowego rozwoju. Praktyczne zastosowania NLP potwierdzają, że techniki te skutecznie poprawiają komunikację i efektywność działań w biznesie. NLP odnosi sukcesy również w pomocy klientom w poprawie ich wystąpień publicznych. Dzięki technikom NLP, łatwo zwiększyć swoją pewność siebie i efektywność komunikacji. Ponadto NLP ma znaczący wpływ na zmianę ograniczających przekonań. Dzięki odpowiednim technikom, osoby uczą się identyfikować negatywne przekonania i zastępować je bardziej konstruktywnymi, co otwiera drzwi do osiągania sukcesów i pozytywnych wyników. NLP nie ogranicza się tylko do pracy nad sobą i rozwoju osobistym. Dziedzina ta obejmuje również meta-język i metamodel językowy, które pomagają zrozumieć różnice wzorce w komunikacji między ludźmi. To zrozumienie pozwala na lepszą współpracę w zespole oraz skuteczniejszą komunikację z klientami. NLP znalazło również zastosowanie w polityce, marketingu i sprzedaży, umożliwiając wywieranie wpływu na odbiorców i efektywniejszą komunikację – podsumowuje Marek Wzorek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo