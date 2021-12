6 nowych zawodów - klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

6 nowych zawodów wprowadzono w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Jakie to zawody?

6 nowych zawodów

Wprowadzenie sześciu nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – czterech dla branży budowlanej i dwóch dla transportu wodnego – zakłada skierowany do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia o szkolnictwie branżowym. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. O wprowadzenie nowych zawodów do MEiN wystąpili minister rozwoju i technologii oraz minister infrastruktury.

4 nowe zawody w budownictwie

Minister rozwoju i technologii wystąpił o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego czterech nowych zawodów przyporządkowanych do branży budowlanej. Są to:

monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, a także technik izolacji przemysłowych.

Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji targowo-wystawienniczych będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Kształcenie w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter konstrukcji targowo-wystawienniczych.

Kształcenie w zawodzie technik montażu i automatyki stolarki budowlanej będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter stolarki budowlanej.

Kształcenie w zawodzie technik izolacji przemysłowych będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter izolacji przemysłowych.

2 nowe zawody w transporcie wodnym

Minister infrastruktury wystąpił o wprowadzenie do klasyfikacji dwóch nowych zawodów przyporządkowanych do branży transportu wodnego:

technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego.

Kształcenie w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy będzie realizowane w technikum i w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej.

Kształcenie w zawodzie technik przemysłu jachtowego będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia, na podbudowie zawodu monter jachtów i łodzi.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 września 2022 r.