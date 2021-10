ePraca czyli aplikacja dla poszukujących pracy i pracowników

ePraca to aplikacja dla poszukujących pracy i pracowników stworzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak ściągnąć aplikację? Jakie ma funkcje?

ePraca - co to jest?

Od 6 października 2021 r. zarówno szukający pracy, jak i pracodawcy mogą używać nowej aplikacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ePraca. Narzędzie umożliwia korzystanie ze wszystkich informacji na temat ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Jakie funkcje znajdą szukający pracy i pracodawcy w aplikacji ePraca? Odpowiadamy.

Aplikacja ePraca, którą niedawno udostępniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jest bezpłatna. Od 6 października 2021 r. mogą z niej korzystać osoby, które korzystają z urządzeń w systemie operacyjnym Android i pobiorą ją ze sklepu Google Play. W kolejnym etapie aplikacja zostanie udostępniona również na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS w sklepie AppStore.

Aplikacja ePraca - jakie funkcje?

Dużą zaletą aplikacji ePraca jest jej czytelny interfejs. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Wszystko po to, by zarówno pracodawcy, jak i osoby poszukające pracy mogły szybko i skutecznie znaleźć to czego szukają.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji ePraca:

szybkie filtrowanie ofert:

- wg zawodu (wpisując tylko nazwę zawodu),

- wg lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy);

wskazywanie geolokalizacji, czyli wskazanie bieżącej lokalizacji na mapie;

wyskakujące powiadomienia (ang. Push) – informacje o nowy ofertach, szkoleniach, targach, etc.;

miejsca, lokalizator GPS – wyszukiwanie w okolicy, prezentacja na mapie, wyznaczanie mapy dojazdu;

połączenia telefoniczne – natychmiastowe wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS/email;

kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, etc.);

kontakty – zapisywanie danych kontaktowych;

mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania;

połączenia - bezpośrednie przywołanie numeru telefonu i wywołanie połączenia telefonicznego;

konta - proste przywołanie adresu email i wysłanie poczty elektronicznej;

subskrypcje – zapisane kryteria wyszukiwania ofert pracy i wydarzeń;

publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze postów na kontach użytkowników w portalach społecznościowych.

Plusy korzystania z aplikacji ePraca

Dzięki instalacji aplikacji ePraca osoba szukająca pracy może zaoszczędzić czas na znalezienie odpowiedniej pracy, uzyskać dostęp do tysięcy ofert pracy w dowolnym miejscu, korzystając z telefonu lub tabletu, oraz szybko skontaktować się z pracodawcą.

Pracodawca również zyskuje. Przede wszystkim czas na realizacji swojej oferty pracy. Ponadto, ma możliwość dotarcia do tysięcy potencjalnych kandydatów do pracy. Dla pracodawców usługi w ePraca, przede wszystkim zamieszczanie ofert pracy, również są bezpłatne.

Informacji na temat aplikacji ePraca udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu: 19524.

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.