3 cechy silversów świadczące o tym, że warto ich zatrudnić

Silversi - kim są i czy warto ich zatrudnić? Oto 3 najważniejsze cechy, którymi dysponują: doświadczenie, odpowiedzialność, zaangażowanie.

Silversi w 2040 r. będą stanowić ponad połowę polskiego społeczeństwa

Dzięki rozwojowi medycy i techniki żyjemy coraz dłużej. Ma to wpływ na demografię – Europa bardzo szybko się starzeje, a Polska nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Osoby w wieku 50+ stanowią dziś niemal 40 proc. naszego społeczeństwa i szacuje się, że do 2040 r. ponad połowa z nas będzie należała do tej grupy[1].

Czy to oznacza, że zamienimy się w kraj narzekających emerytów? Niekoniecznie. Rządzić będzie pokolenie aktywnych „młodszych seniorów”, świadomych konsumentów i osób chcących spełniać swoje marzenia, czyli Silversów. Będą także rządzić na rynku pracy. Już w tym momencie są poszukiwani pracownikami przez coraz więcej firm. Dlaczego? Silversi posiadają szereg kompetencji, których młodsze pokolenia mogą im tylko pozazdrościć. W czym wygrywają z 20, 30-latkami? W jakich zawodach mogą odnaleźć się osoby w wieku 50+, które szukają nowych wyzwań? Przeczytaj! Obowiązkowe dla każdego Silversa, któremu daleko do wizji emerytury spędzonej w kapciach przed telewizorem i każdego pracodawcy, który ma wątpliwości, czy zatrudnić pracownika po 50-tce!

Kim są silversi?

Kiedy przez media przetoczyły się dyskusje na temat Baby Boomersów, Millenialsów czy Zetek, teraz wszyscy skupiają uwagę na Silversach? Kto to? To osoby, które ukończyły 50. rok życia. Najczęściej mają dawno ustabilizowane życie prywatne – własne cztery kąty, odchowane dzieci, a w związku z tym więcej czasu na hobby, na spełnianie marzeń i robienie tego, na co nie mogli sobie pozwolić dwadzieścia lat temu. O Silversach mówi się również, że są „Best Agers”, bo to dobrze wykształceni, lojalni, zmotywowani i bardzo często paradoksalnie o wiele zdrowsi pracownicy niż ci z młodszych pokoleń. Siwe włosy (stąd nazwa – silver, z ang. srebny) nie jest jedyną cechą, która ich łączy. Silversi to osoby czynne zawodowo, które nie myślą o przejściu na emeryturę.

– Motywacje tych osób do pozostania na rynku pracy są różne. Część Silversów to osoby, które dopiero całkiem niedawno odkryły, czego chcą od życia. Po wielu latach pracy w jednym miejscu postanawiają kompletnie zmienić profesję lub dopiero teraz znajdują czas, by się dokształcać i zdobywać nowe kompetencje, dzięki czemu robią karierę po 50-tce. W naszym kraju nie brakuje również osób, które chcą pozostać na rynku pracy jak najdłużej, bo wiedzą, że z przyczyn finansowych nie mogą pozwolić sobie na szybkie przejście na emeryturę. Są to jednostki ambitne, które chcą konkurować z młodszymi pokoleniami i nieźle im to wychodzi. Należy jeszcze wspomnieć o tych, którzy myśleli, że wcześniejsza emerytura to jest to, czego pragnęli, ale szybko odkryli, że się tylko na niej męczą. Nic dziwnego – dzisiejszy 50-, 60-latek ma zupełnie inne podejście do życia i możliwości niż jego odpowiednik dwie, trzy dekady temu – komentuje Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji w Intrum.

Bez względu na to, do której ze wspomnianych grup należą, nie wszyscy Silversi zdają sobie sprawę ze swojej przewagi na rynku pracy i atutów, które mogą zaprezentować swoim obecnym lub przyszłym pracodawcom. Dlatego Silversie, przeczytaj uważnie poniższą listę! Nadchodzi srebrne tsunami. Jakie kompetencje Silversów są pilnie poszukiwane? Oto 3 najważniejsze cechy starszych pracowników.

Cechy silversów pilnie poszukiwane

1. Doświadczenie

Przyjmując, że wkroczyłeś na rynek pracy w drugiej dekadzie życia, masz już za sobą przynajmniej trzydzieści lat doświadczenia zawodowego. To wartość pracownika nie do przecenienia, na którą młode pokolenie dopiero pracuje. Długie doświadczenie na rynku pracy to nie tylko praktyczna wiedza zdobywana latami, ale także posiadanie cech i umiejętności, które są poszukiwane u każdego pracownika, a młodsi dopiero muszą się ich uczyć. Chodzi m.in. o: konsekwencję w działaniu, umiejętność organizacji czasu pracy, opanowanie, czyli nieuleganie niepotrzebnym emocjom i racjonalne ocenianie sytuacji kryzysowych.

Jako doświadczony pracownik w swoim życiu zawodowym na pewno zetknąłeś się z wieloma sytuacjami stresującymi. Wiesz, jak na nie reagować, by nie cierpiały na tym Twoje obowiązki. W zespole możesz być osobą, która rozładowuje napięcie i pozytywne wpływa na innych. Zastanów się – ilu młodych pracowników z powodzeniem wprowadziłeś w obowiązki? Inteligencja emocjonalna to Twoja siła! Jako dojrzała osoba, która sprostała już wielu wyzwaniom, nie „spalasz” się emocjonalnie tak szybko i nie tracisz energii, gdy trafiają się niepowodzenia, bo wiesz, że to naturalny element pracy. Cechuje Cię empatia i wyrozumiałość.

2. Odpowiedzialność

Niestety, często zdarza się, że reprezentanci młodszych generacji, osoby będące tuż po studiach i dopiero szukające swojej ścieżki, traktują pierwsze, ale też kolejne miejsca pracy jako przejściowe. Stają się one „trampoliną” do dalszych etapów kariery. Nie ma w tym nic złego, co więcej – to czasem jedyny sposób, by przekonać się, co chcemy robić w życiu. Jednak inaczej na tę kwestię patrzą pracodawcy, którzy coraz częściej poświęcają wiele czasu oraz pieniędzy, by szkolić i wdrażać w obowiązki młodych, niedoświadczonych pracowników. Jako Silvers, dojrzały pracownik budowanie takiej tożsamości zawodowej masz już za sobą. Wybór pracodawcy jest więc w Twoim wypadku bardziej przemyślany. Jeżeli szukasz nowego zatrudnienia po 50-, 60-tce, to znak dla pracodawcy, że chcesz pracować. Z takim pracownikiem pracodawca może konsekwentnie budować wartość swojej marki.

Chodzi nie tylko o odpowiednie podejście do pracodawcy i jego potrzeb, ale także do wykonywania samych obowiązków. Masz bogate doświadczenie na rynku pracy, więc zapewne wiesz, jakie konsekwencje może nieść ze sobą nieprzykładanie się do realizacji powierzonych zadań. Na starcie kariery zdarzyło Ci się to pewnie niejednokrotnie, prawda? Takich błędów dawno już nie popełniasz. Plus dla Ciebie.

3. Zaangażowanie

Ustabilizowane życie rodzinne, dorosłe dzieci, czyli mniejsza liczba obowiązków domowych, a do tego dobra organizacja – to wszystko sprawia, że Silversi mają jak najlepsze warunki do tego, by w pełni zaangażować się

w swoje obowiązki służbowe. Czy można to powiedzieć o wszystkich pracownikach z generacji Z czy nawet o Millennialsach? Niekoniecznie… To młodzi chętniej uczą się nowych rzeczy, chcą zdobywać nowe kwalifikacje

i ze względu na wiek mają do tego lepsze predyspozycje. To prawda. Ale Silversi z otwartymi głowami i w dodatku zaprzyjaźnieni z nowymi technologiami też chcą się rozwijać! W realizacji tego celu nie „rozprasza” ich konieczność łączenia pracy zawodowej ze studiami, opieką nad małymi, czyli wymagającymi dziećmi, itp. Silvers czegoś nie zna, nie umie? Pracodawco, daj mu chwilę, a Cię zaskoczy!

Kompetencje pracowników 50+ docenili też ankietowani badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl. Wskazując na liczne zalety Silversów, wymienili przede wszystkim: wysoki poziom wykonywanej pracy (58 proc.), otwartość

i gotowość do dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem z młodszymi pracownikami (57 proc.), znaczącą lojalności wobec obecnych pracodawców (54 proc.)[2].

Silvers poszukiwany

Zmiany demograficzne przyniosły także zmiany na rynku pracy. Czasy, gdy osobom po pięćdziesiątce proponowano jedynie takie stanowiska, jak portier czy pracownik porządkowy, które nie spełniały ambicji większości z nich, na szczęście minęły. Dziś pracodawcy szukają w tej grupie wiekowej pracowników – specjalistów, którzy posiadają konkretne kwalifikacje.

W jakich branżach poszukiwane są kompetencje Silversów? W każdej! Młodszy seniorzy napotykają na swojej drodze coraz mniej ograniczeń i spotykają się z docenieniem. Jednak szczególne kompetencje i cechy Silversów, takie jak: zaangażowanie, odpowiedzialność, opanowanie, cierpliwość i bycie empatycznym procentują zdecydowanie w przypadku stanowisk wymagających kontaktu z drugą osobą, z klientami. Zauważyli to rekruterzy poszukujący kandydatów do pracy typu front-desk, w bezpośredniej obsłudze klienta, także we wszelkich w contact center.

Pracownicy w wieku 50+ teraz stanowią ok. 15% wszystkich pracujących w naszym kraju[3]. Wraz z dalszymi, nieuniknionymi zmianami demograficznymi już całkiem niedługo staną się istotną grupą w naszym społeczeństwie, także na rynku pracy. Dlatego pracodawcy, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni się liczyć z Silversami i szykować dla nich miejsca w swoich firmach.

Źródło: Intrum