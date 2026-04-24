Strona główna » Kadry » HRM » Ocena pracy » Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak się czuje

Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak się czuje

24 kwietnia 2026, 12:14
Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak właśnie się czuje. Kto czuje największą kontrolę nad swoją pracą? Co ciekawe, poczucie to spada wraz z wiekiem pracowników.

Czy jesteśmy śledzeni w pracy?

36% polskich pracowników czuje, że ich praca jest monitorowana – wynika z globalnego badania ADP „People at work 2025: A Global Workforce View”. W Europie wyższy poziom wskazań osiągnęła tylko Szwajcaria (39 proc.). Na świecie najbardziej kontrolowani w pracy czują się pracownicy w Indiach (64 proc.), w Tajlandii i Nigerii (po 46 proc.) oraz w Egipcie (42 proc.). Na drugim końcu skali znaleźli się zatrudnieni w Japonii i RPA (po 21 proc.).

Poczucie kontroli wiąże się z brakiem bezpieczeństwa, pracy w ciągłym zagrożeniu. Kiedy ktoś wiecznie patrzy pracownikowi na ręce, zabiera mu przestrzeń do swobodnego wykonywania obowiązków i czas na rozwój kreatywności. Najlepiej więc wypracować z zespołem takie metody sprawdzania efektywności pracy, które zamiast podcinać skrzydła, będą budowały zaufanie.

Nadzór nad pracownikami

Monitorowanie pracy kojarzy się najczęściej ze zdalnymi narzędziami kontroli. Jednak badanie „People at work” rzuca na tę sprawę więcej światła, szukając związku między rodzajem pracy a przeświadczeniem o byciu obserwowanym przez pracodawcę. Okazuje się, że dotyka to niemal w identycznym stopniu pracowników zdalnych (35 proc.), jak i wykonujących swoją pracę stacjonarnie (34 proc.). Nieco więcej swobody deklarują pracownicy hybrydowi (29 proc.). Częściej monitorowani czują się menedżerowie – twierdziło tak 38 proc. menedżerów wyższego szczebla, 36 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej, 31 proc. szeregowych menedżerów i 26 proc. specjalistów. Poczucie bycia rozliczanym w pracy jest bardziej charakterystyczne dla pracy umysłowej (35 proc.) niż dla zawodów wymagających kwalifikacji fizycznych i powtarzalnych zadań (30 proc.).

Wyniki naszego badania wskazują, że to nie widmo cyfrowego nadzoru jest najbardziej uciążliwe dla pracowników, ale presja na osiąganie coraz wyższych wyników i ogólna kultura pracy. Do firmowych zwyczajów tworzących taką atmosferę możemy zaliczać częste spotkania i raportowanie, maile z długą listą adresatów. Także mikrozarządzanie, które świadczy też o braku zaufania, nierównomierny podział zadań, częste kontrolowanie postępów czy skupianie się na mało istotnych szczegółach. Z kolei przedstawiciele zarządu mogą czuć nad sobą presję rad nadzorczych, inwestorów, raportów giełdowych – tłumaczy Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Kto czuje się najbardziej kontrolowany w pracy?

W każdym z badanych krajów poczucie bycia kontrolowanym jest silniejsze wśród przedstawicieli mniejszości etnicznej lub narodowej. W Włoszech członkowie mniejszości udzielali takiej odpowiedzi aż o 37 punktów procentowych częściej (61 proc. do 24 proc.). W Niemczech różnica wynosiła 27 pp., w Holandii – 23 pp., w Szwajcarii – 22 pp. Polska, z różnicą 14 punktów procentowych, plasuje się w połowie tabeli. Najmniejsze różnice występowały pod tym względem w RPA (5 pp.), Korei Południowej (7 pp.) oraz Japonii i Argentynie (po 8 pp.), co można częściowo tłumaczyć względami kulturowymi lub niską liczbą przedstawicieli mniejszości i imigrantów.

Badanie wykazuje jeszcze jedną ciekawą prawidłowość: poczucie bycia obserwowanym w pracy spada wraz z wiekiem. W Polsce na nadmierną kontrolę w miejscu pracy skarży się aż 38 proc. pracowników w grupach wiekowych 18-26 i 27-29 lat. W najstarszej badanej grupie (55-64 lata) takiej odpowiedzi udzieliło 31 proc. Na świecie na monitorowanie w firmach najczęściej narzekają zatrudnieni w Indiach z grupy wiekowej 27-39 lat (69 proc.), a najrzadziej – pracownicy holenderscy w wieku 55-64 lata (15 proc.).

Źródło: ADP Research

