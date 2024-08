Pracodawca przeprowadzając kontrolę powinien przestrzegać przepisów, w tym m.in. regulacji znajdujących się w kodeksie pracy, kodeksie cywilnym. Nie może także zapomnieć o RODO. Przeprowadzając kontrolę, pracodawca nie może naruszyć godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Kontrola pracownika, zgodnie z kodeksem pracy, powinna być adekwatna i nie powinna naruszać godności i dóbr osobistych pracowników. Celem kontroli powinien być interes pracodawcy. W kodeksie cywilnym znaleźć można katalog dóbr chronionych pracownika, a już sama Konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom szereg praw.

Obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli pracowników: monitoring w zakładzie pracy

Instalowanie monitoringu w zakładzie pracy jest dozwolone w przypadku, gdy nie narusza praw obywatela i jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Musi być on zgodny z przepisami, w tym z RODO oraz z regulacjami kodeksu pracy. Należy pamiętać, że monitoring ten powinien służyć ochronie bezpieczeństwa i mienia. Nie może być montowany w miejscach, gdzie pracownicy mają pełne prawo do prywatności, jak np. w toaletach, czy szatniach. Ponadto nie może obejmować pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli pracowników: monitoring poczty elektronicznej pracownika

Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Monitoring ten nie może naruszać tajemnicy korespondencji i innych dóbr osobistych pracownika.

Obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli pracowników: kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Kontrola ta musi odbyć się za zgodą pracownika i w godzinach jego pracy. Kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej nie może naruszać prywatności pracownika. Nie może także utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli pracowników: kontrola trzeźwości

Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. Kontrola ta nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Może ona dotyczyć stwierdzenia spożycia alkoholu lub stwierdzenia spożycia środków działających podobnie do alkoholu. Do środków działających podobnie do alkoholu zalicza się: opioidy, amfetaminę i jej analogi, kokainę, kannabinoidy i benzodiazepiny. Od 21 lutego 2023 r. pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika, innych osób, lub ochrony mienia.

