35 tysięcy złotych rocznie (przeciętnie) kosztuje polską firmę jeden niezaangażowany pracownik. Dlatego warto dbać o motywację personelu

Czym jest zaangażowanie? Kiedy pracownik jest zaangażowany w pracy? Dlaczego pracodawcy powinni dbać o zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników?

Co trzeci Polak nie czuje się związany ze swoim miejscem zatrudnienia i brakuje mu chęci do pracy – to dane z raportu „Zaangażowanie 2023” opracowanego przez Enpulse. To niepokojące, ponieważ niezaangażowany pracownik może dla firmy oznaczać dodatkowe koszty, które mogą sięgać nawet 35 proc. jego wynagrodzenia.

W Polsce, przy obecnym średnim wynagrodzeniu brutto[1], są to kwoty rzędu 35 tysięcy złotych rocznie[2]. Co w takim razie powinny zrobić Polskie firmy by ich pracownicy byli bardziej zaangażowani?



Mimo coraz większej świadomości tego, jak ważnym aspektem jest dla firm dobrostan pracowników i ich zaangażowanie, nadal blisko jedna trzecia Polaków nie czuje się związana ze swoim miejscem pracy i brakuje im motywacji do działania. Z raportu „Zaangażowanie 2023” opracowanego przez Enpulse wynika, że 19 proc. pracowników czuje się rozczarowana i niechętnie wykonuje swoje obowiązki służbowe, a 14 proc. można określić mianem niezaangażowanych – czują się nieszczęśliwi w swojej pracy, a część z nich szuka nowego miejsca zatrudnienia.

Czym jest zaangażowanie pracownika?

Zaangażowania nie mierzy się liczbą godzin, które pracownik spędzi na wykonywaniu obowiązków służbowych. Jego miarą jest natomiast to, czy identyfikuje się z organizacją, jej celami i wartościami, czy dobrze mówi o firmie, czy chce w niej pozostać i czy ma motywację do wypełniania obowiązków służbowych. Zaangażowany pracownik czuje się w firmie bezpiecznie. Wie, że ma wpływ na to co dzieje się wokół niego i ma poczucie sensu – widzi efekty swojej pracy i zawsze może liczyć na konstruktywną informację zwrotną przełożonego.

– W uproszczeniu można powiedzieć, że zaangażowanie zależy w dużym stopniu od tego jak zarządzamy ludźmi – czy budujemy dobrą atmosferę, czy stwarzamy warunki do rozwoju i czy włączamy ich w procesy zarządcze w firmie. Musimy też pamiętać o absolutnych podstawach, czyli stawianiu na klarowną komunikację i docenianie pracowników. No i oczywiście o odpowiednim wynagrodzeniu – mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse, służącej badaniu zaangażowania pracowników. – Co może negatywnie wpłynąć na zaangażowanie naszych pracowników? Przede wszystkim chaos i brak transparentności – niejasne oczekiwania, niesprawiedliwe traktowanie czy brak komunikacji na linii przełożony-pracownik. Dużo „złego” może również wyrządzić brak sprawczości i ograniczone możliwości rozwoju – dodaje.

Firmy nie stać na niezaangażowanych pracowników

Niezaangażowani pracownicy to duże zagrożenie dla firmy – jej efektywności i wyników finansowych. Liczne badania wskazują, że osoby, które nie czują związku ze swoim miejscem pracy przebywają na zwolnieniach lekarskich dłużej niż ich zaangażowani koledzy. Dodatkowo niezaangażowani pracownicy nie przykładają się należycie do wykonywanych zadań służbowych i generują koszty. Według K.Areys – ekspertki zajmującej się problematyką wzrostu zaangażowania w pracę – straty pracodawców z tego tytułu mogą sięgać nawet 35 proc. wynagrodzenia pracownika[3].

– Według danych z raportu State of the Global Workplace 2023, niskie zaangażowanie kosztuje globalną gospodarkę 8,8 biliona dolarów, czyli 9 proc. globalnego PKB[4]. W dzisiejszej wymagającej sytuacji makroekonomicznej nikogo nie stać na taką stratę! – mówi Magda Pietkiewicz. – Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dbać o zaangażowanie pracowników. Tacy pracownicy rzadziej chodzą na zwolnienia, co wpływa na ciągłość działania firmy. Są również bardziej kreatywni i wykazują większą motywację do działania. Takie osoby to także najlepsi ambasadorzy firmy – „pomagają” zdobyć i utrzymać nowych klientów jak i pracowników. To wszystko w dłuższej perspektywie przekłada się na zyski organizacji oraz rozwój jej potencjału – podsumowuje ekspertka.

Pełną treść raportu „Zaangażowanie 2023” można pobrać ze strony: https://www.enpulse.eu/raport-zaangazowanie-2023

