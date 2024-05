Najbardziej atrakcyjne miejsca pracy w Polsce 2024 [BADANIE]

To ważny obowiązek każdego rodzica. Jak i kiedy zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego to obowiązek każdego rodzica. Dziecko, jako członek rodziny, może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ukończenia 18 lat, a jeżeli kontynuuje naukę - do 26 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, możliwe jest ubezpieczenie bez ograniczeń wiekowych.