Zielona transformacja w biznesie. Umiejętności pracowników muszą dostosować się do nowych zasad

Zielona transformacja to jeden z najmocniejszym trendów na rynku pracy. Aby dostosować pracowników do zielonych strategii biznesowych zmianie będą musiały ulec niemal wszystkie kompetencje. W największym stopniu na nowo zostaną określone umiejętności z obszaru zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz sprzedaży i marketingu. Dlaczego organizacje powinny zweryfikować umiejętności kandydatów? Jakie kompetencje są istotne podczas transformacji? Na co nacisk powinny położyć firmy chcąc zacząć działać zgodnie z zasadami ESG?