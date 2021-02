Maseczki w przedszkolu - czy jest obowiązek?

Noszenie maseczki w przedszkolu - co na to prawo?

Skoro dzieci w przedszkolu nie noszą maseczek, to czy dyrekcja ma prawo zmuszać do tego pracowników? Czy prawo na to pozwala?

Zgodnie z § 27 ust.3 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki [a do 27 lutego także przy pomocy odzieży lub jej części, przyłbicy albo kasku ochronnego] nie stosuje się do uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej.

Czy dyrektor może zobowiązać pracowników do noszenia maseczki?

Treść tego paragrafu w sposób jednoznaczny wskazuje, że decyzję w zakresie noszenia maseczki przez pracowników przedszkola może podjąć dyrektor tej placówki, ponieważ został do tego umocowany na podstawie cytowanego rozporządzenia.

Stan prawny 24.02.2021