Wypadek podczas przerwy na kawę a wypadek przy pracy

Czy wypadek pracownika podczas przerwy na kawę to wypadek przy pracy? Co na to Sąd Najwyższy we Włoszech?

Włochy - wypadek pracownika podczas przerwy na kawę Jeśli pracownik ulega wypadkowi, wychodząc do baru podczas przerwy na kawę, nie przysługuje mu odszkodowanie - orzekł włoski Sąd Najwyższy. Według sędziów wyjście na kawę nie jest pilną potrzebą, ale wolnym wyborem. Środowa włoska prasa informuje, że Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę pracownicy prokuratury we Florencji, której odmówiono odszkodowania za wypadek, jakiemu uległa w 2010 roku, gdy wyszła z biura na kawę za zgodą swych przełożonych. Przewróciła się wtedy na chodniku i złamała nadgarstek. Zobacz również: Przerwa w pracy a wypadek przy pracy – orzecznictwo Sądu Najwyższego Zasiłek chorobowy za wypadek i odszkodowanie Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy odmówił jej wypłaty pieniędzy w związku z odniesionymi obrażeniami. Sprawę skierowała do sądu; wygrała w pierwszej i drugiej instancji, gdzie w 2014 roku przyznano jej zasiłek chorobowy za wypadek w pracy i odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Decyzję tę zaskarżył Instytut Ubezpieczeń, a na orzeczenie Sądu Najwyższego czekano od 2015 roku. Na jego mocy kobieta straciła teraz prawo do wszelkich odszkodowań i musi zapłacić 5300 euro kosztów postępowania sądowego. Wyjście na kawę a aktywność w pracy i obiektywna potrzeba W przytoczonym uzasadnieniu sędziowie stwierdzili, że pieniądze nie przysługują pracownikowi, który dobrowolnie naraża się na ryzyko wypadku w rezultacie decyzji motywowanej "impulsem, by zaspokoić osobiste potrzeby". Wyjścia na kawę nie można bowiem według sędziów uznać za aktywność w pracy ani za obiektywną potrzebę. Z Rzymu Sylwia Wysocka