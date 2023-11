Stres w pracy. Po długotrwałym stresie konieczny jest przegląd

Pierwotną funkcją stresu była walka o przetrwanie. Dziś najczęściej objawia się w pracy jako mechanizm obronny przed nieprzyjemnymi konsekwencjami otoczenia. Choć bywa czynnikiem motywującym, jest on zjawiskiem niepożądanym i negatywnie wpływającym na stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Kiedy zaczynamy odczuwać długotrwałe napięcie, warto zwrócić uwagę na sygnały płynące z ciała.

Podobnie jak regularnie serwisujemy nasze samochody, tak samo ważne jest zadbanie o stan naszego organizmu poprzez badania diagnostyczne. Dla osób, które mogą doświadczać skutków stresu, istnieją specjalistyczne centra diagnostyczne, gdzie przeprowadza się diagnostykę, ukazującą wpływ długotrwałego napięcia psychicznego na stan zdrowia.

Stres w pracy – zaczyna się niewinnie

Sytuacje stresowe to nieodłączny element życia. Sprawdzian w szkole, rozmowa o pracę, czy rozstanie z bliską osobą to stresogenne czynniki, od których trudno się uchronić. W takich sytuacjach mamy do czynienia z klasycznymi objawami jak płytki oddech, przyspieszone tętno, zwiększona potliwość, problemy z koncentracją, bóle głowy, suchość w ustach, a w skrajnych przypadkach również biegunka, nudności i wymioty. Są to skutki krótkotrwałe. Problem pojawia się w momencie, kiedy organizm nie ma czasu się zregenerować, ponieważ stres trwa zbyt długo.



– W przypadku regularnego doświadczania sytuacji stresowych, można mówić o przeciążeniu stresem. Skutki takiego stanu rzeczy mają charakter długotrwały i powodują wiele problemów. Przeciążenie stresem prowadzi do zmęczenia, regularnych bóli głowy i żołądka, stanów zapalnych, niechęci do wykonywania obowiązków, zobojętnienia, czy wahań nastrojów. Ponadto regularny stres jest powodem chorób sercowo-naczyniowych, neurologicznych, czy nawet nowotworowych – mówi Dyrektor Medyczny 4DCenter Ewa Nowak.

Stres – nielubiany kolega z pracy

W codziennym życiu najwięcej stresogennych czynników zazwyczaj dostarcza nam praca. Przede wszystkim znaczenie ma jej charakter. Niektóre zawody wiążą się z dużą odpowiedzialnością, co samo w sobie może powodować stres u osób je wykonujących. Jednak każde stanowisko w pracy może wywoływać napięcie, niezależnie od wiążącej się z nią odpowiedzialności. Znaczenie tutaj mają również takie czynniki jak przepracowanie, monotonia, brak możliwości rozwoju, czy toksyczna atmosfera. Z długotrwałym stresem wiąże się wypalenie zawodowe. Może pojawić się bierna postawa na stanowisku pracy, nerwobóle w klatce piersiowej czy problemy w sferze intymnej.



– Istnieje wiele technik, które redukują objawy stresu i można je wykonać w domowym zaciszu. Jest to na przykład technika Jakobsona czy trening autogenny Schulza. Trenerzy biznesu polecają ćwiczenia oddechowe, jogę, praktykę wdzięczności i uważności. Sposobów na pokonanie stresu jest wiele. Warto jednak spróbować dopasować je do swojej osobowości i do swoich przekonań – tłumaczy Anna Rogińska, ekspert ds. rozwoju biznesu w 4DCenter.

Stres w pracy – to można zbadać

Długotrwały stres zaburza funkcjonowanie ciała i umysłu. Zanim pojawią się jego objawy, warto skonsultować się ze specjalistą. Ważna jest również profilaktyka. Jednym z działań, które należy podjąć to wykonanie diagnostyki w kierunku skutków stresu na organizm. Na potrzeby pacjentów, którzy planują badania profilaktyczne po długotrwałym napięciu psychicznym, wychodzi centrum diagnostyczne 4DCenter. W jego ofercie znajduje się pakiet „Stres pod Kontrolą”, w skład którego wchodzi ponad 20 badań laboratoryjnych oraz 7 diagnostycznych.



– Jeśli odczuwamy któryś z objawów długotrwałego napięcia psychicznego, należy przynajmniej raz w roku wykonać odpowiednią diagnostykę. Wśród badań powinno znaleźć się miejsce dla sprawdzenia organów szczególnie narażonych na stres, np. serca, ale również konsultacji psychologicznej. Wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości to klucz do pomyślnej rehabilitacji. Pakiety, które oferuje 4DCenter są skrojone na miarę potrzeb pacjentów – dodaje Anna Rogińska.



Oprócz badań profilaktycznych należy również zadbać o higienę codziennego życia. W tym wypadku należy ją rozumieć jako odpowiednią ilość i jakość snu, zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną oraz czas na odpoczynek. Za pomocą zdrowych nawyków możemy przeciwdziałać długotrwałemu stresowi i uniknąć jego skutków.