Zimno? Temperatura w pomieszczeniach pracy. Ile wynosi optymalna temperatura w miejscu pracy

Temperatura w pomieszczeniach pracy powinna być dostosowana do charakteru pracy wykonywanej przez pracowników, a konkretnie do rodzaju metod i do wysiłku fizycznego przeznaczonego do jej wykonania. Warto o to zadbać, bowiem z powodu chłodu pracownik może odmówić wykonywania pracy, a pracodawca ponieść karę za nieodpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy.

