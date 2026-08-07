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Jaka jest górna granica temperatury w pracy? Przepisy BHP w 2026 r.

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07 sierpnia 2026, 12:51
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
maksymalna temperatura w pracy upał wysoka temperatura bhp
Jaka jest górna granica temperatury w pracy? Przepisy BHP w 2026 r.
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Jaka może być maksymalna temperatura w pracy w 2026 r.? W związku z występującymi latem upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Czy grożą pracodawcy kary za wysoką temperaturę w miejscu pracy? Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Temperatura w miejscu pracy - BHP 2026

Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To na nim ciąży odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Wynika to bezpośrednio z art. 207 § 1 Kodeksu pracy. Jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

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Z powyższego sformułowania „odpowiednie wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki” można wywnioskować zastosowanie wentylacji i klimatyzacji dostosowanych do warunków panujących w miejscu pracy. Nie ma jednak bezpośredniego obowiązku instalowania klimatyzacji w miejscu pracy. 
Ponadto obowiązek dbania o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy został zawarty w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

Bezpieczne warunki pracy to także takie, które zapewniają optymalną temperaturę pozwalającą na komfortowe wykonywanie obowiązków pracowniczych. Znane są wyniki badań, które dowodzą, że podniesienie się temperatury w miejscu pracy z 22 stopni do 30 stopni spowodowało spadek wydajności pracowników o 10%. Upał nie tylko nie pozwala na właściwe skupienie się na pracy, logiczne myślenie, fizyczny i psychiczny komfort, ale stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Praca w upale może skończyć się przegrzaniem organizmu czy udarem. 

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Maksymalna temperatura w pracy 2026

Jak jest teraz? Na pytanie o maksymalną temperaturę w miejscu pracy nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi. Pracodawca ma zapewnić temperaturę odpowiednią dla danego rodzaju pracy. Problem w tym, że aktualne przepisy bhp regulują ściśle warunki prac wykonywanych w mikroklimacie gorącym, w warunkach wynikających z procesów technologicznych stosowanych w zakładach pracy, ale nie odnoszą się do podwyższonej temperatury w pracy z powodu panujących warunków atmosferycznych.

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Przepisy bhp nie wskazują wprost, ile stopni może być w pracy maksymalnie. Jest to trudne do określenia ze względu na różne rodzaje prac wykonywanych przez pracowników. Znana jest natomiast maksymalna temperatura pracy młodocianych. Nie mogą oni wykonywać prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C i wilgotność względna powietrza przekracza 65%. 

Przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazują natomiast, jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy:

  • 14 stopni,
  • 18 stopni przy pracach lekkich i pracy w biurze.

Niejako wskazówką co do maksymalnej temperatury w pracy może być przepis nakładający na pracodawcę obowiązek zapewnienia darmowych napojów 
kiedy temperatura przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

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Nowe przepisy bhp o temperaturze w pracy od 11 stycznia 2027 r.

Dnia 10 lipca 2024 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie m.in. z Głównym Inspektorem Pracy Marcinem Staneckim dotyczące nowych przepisów określających obowiązki pracodawców dotyczące ochrony pracowników przed wysokimi temperaturami w miejscu pracy. Przeanalizowane zostaną rozwiązania stosowane w innych państwach oraz badania CIOP-PIB. Pomysłów jest wiele, np. płatne przerwy w pracy w trakcie upałów, odpoczynek w chłodnym pomieszczeniu, reorganizacja pracy w trakcie upałów, ustanowienie maksymalnej temperatury pracy (np. Słowenia ustanowiła nią 28 stopni).

W wyniku tych prac powstał Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W styczniu 2025 roku wspomniany projekt był na etapie uzgodnień publicznych. Dnia 14 stycznia 2025 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy miało miejsce spotkanie zespołu ekspertów z resortu pracy, CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy. Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki tłumaczył:

"Zależy nam na tym, by nowe przepisy były skuteczne. Oznacza to, że powinny być łatwe to zastosowania u każdego zatrudniającego, niezależnie od liczby pracowników. Intuicyjnie czujemy, kiedy jest gorąco i trzeba zmniejszyć temperaturę w miejscu pracy. Moim celem jest wypracowanie rozwiązań, które zobowiążą pracodawców do działania, ale bez zbędnego nakładu pracy i nadmiernych wydatków."

Aktualnie nowe przepisy określające wprost maksymalną temperaturę w miejscu pracy znalazły się już w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2026, poz. 927) zacznie obowiązywać dnia 11 stycznia 2027 r. (6 miesięcy od ogłoszenia). Treść § 1 rozporządzenia:

§ 1.[Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy] W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690, z 2011 r. poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. 1. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę niewyższą niż 35 °C (308 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, temperatura nie może być wyższa niż 32 °C (305 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

2. Prace w pomieszczeniach pracy oraz na otwartej przestrzeni nie mogą być wykonywane w czasie, w którym temperatura, z uwagi na warunki atmosferyczne, przekracza odpowiedni próg określony w ust. 1.

3. W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu pracy, z uwagi na warunki atmosferyczne, przekroczy 28 °C (301 K), a przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet - 25 °C (298 K), pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić odpowiednie rozwiązania techniczne obniżające lub ograniczające wzrost tej temperatury, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają, lub
  2. zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników

- uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

4. Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, gdy temperatura z uwagi na warunki atmosferyczne przekroczy 25 °C (298 K), pracodawca jest obowiązany zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników, uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

5. Rozwiązania organizacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami w ramach komisji bhp, o której mowa w art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

6. Jeżeli u danego pracodawcy nie została powołana komisja bhp, rozwiązania organizacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, pracodawca ustala w trybie art. 23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

7. Po zakończeniu konsultacji, o których mowa w ust. 5 albo 6, pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o ustalonych rozwiązaniach organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4.

8. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do prac, o których mowa w art. 15110 pkt 1, 2, 5-8 oraz 9 lit. c-h ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracowników instytucji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798), a także funkcjonariuszy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2026 r. poz. 505) oraz żołnierzy w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, z późn. zm.2)).”.

Za wysoka temperatura w miejscu pracy - jakie kary dla pracodawcy?

Aby nie narazić się na kary, pracodawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące zapewnienia odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. W przeciwnym razie może otrzymać grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 zł (art. 283 Kodeksu pracy). Co więcej, narażając pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności (art. 220 Kodeksu karnego).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2026, poz. 927)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023, poz. 1240)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 Nr 60, poz. 279)

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Źródło: INFOR
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