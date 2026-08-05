Przerwy w pracy – dla każdego, ale i dla wybranych. Kto ma prawo do dodatkowych 15 minut?

Pracownik ma zagwarantowane prawo do przerwy w pracy. Jednak nie dla każdego ma ona taką samą długość i nie każdy pracownik ma prawo do każdej przerwy, którą w przepisach przewidziano. Dla kogo przewidziano 15 minut na gimnastykę?

Przerwa w pracy dla każdego, ale i dla wybranych

Zasady, na jakich pracownicy mogą korzystać z przerw w pracy zostały jasno określone w obowiązujących przepisach. Podstawowa przewiduje, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

1) wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;

2) jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;

3) jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Jednak obok tych regulacji funkcjonuje również szereg innych regulujących prawa pracowników mających szczególne potrzeby czy też pracujących w szczególnych warunkach. Chodzi tu o pracowników młodocianych, matki karmiące dzieci piersią, czy osoby niepełnosprawne. Pracownikom należącym do tej ostatniej grupy uprawnionych przysługuje na podstawie art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dodatkowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy to 15 minut i jest on wliczany do czasu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Zakazu nie ma, ale takie postępowanie jest ryzykowne

Choć budzi to pewne kontrowersje, przyjmuje się, że prawo do omawianej przerwy jest niezależne od wymiaru czasu pracy pracownika, co oznacza, że mogą z niej korzystać również te osoby, które pracują w ciągu doby krócej niż 6 godzin. Uprawnienie to nie jest również uzależnione od stopnia niepełnosprawności pracownika. Zagadnieniem o istotnym praktycznym znaczeniu jest też to, czy pracodawca może uwzględnić prośbę pracownika dotyczącą przedmiotowej przerwy i udzielić jej na początku lub na końcu dnia pracy, tym samym skracając go. Udzielając odpowiedzi na to pytanie trzeba zwrócić uwagę na to, że choć z przepisów nie wynika zakaz takiego postępowania, to jednak może ono zostać uznane za sprzeczne z celem tego uprawnienia. Z brzmienia przepisu jasno bowiem wynika, że jest nim gimnastyka usprawniającą lub wypoczynek, co oznacza, że powinna ona być wykorzystywana w trakcie pracy, aby zapobiegać ewentualnym konsekwencjom mogącym wynikać np. ze świadczenia pracy w pozycji siedzącej czy wykonywania powtarzalnych czynności.