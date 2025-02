MRPiPS: Nowy wzór dla pracowników i pracodawców. Dla kobiet to: BMR = 655 + (9,6 × waga w kg) + (1,8 × wysokość w cm) - (4,7 × wiek w latach)

Ministerstwo Rodziny chce wprowadzić rozporządzenie nakładające nowe obowiązki na pracodawców. Mają mierzyć metabolizm pracowników i porównywać go z temperaturą miejsca pracy. Ściślej pracodawca ma umieć posługiwać się klasami tempa metabolizmu. Jak temperatura będzie za wysoka wobec wyznaczonych poziomów, a pracodawca nie będzie miał np. klimatyzacji, praca będzie np. przerywana.

Przeciwko tej propozycji wystąpiły urzędy, przedsiębiorcy, samorządy i .... i inne ministerstwa.

REKLAMA

Autopromocja

metabolizm 2 metabolizm 2 RCL

Dla zastosowania tej tabelki pracodawca musi nabyć "Normy Polskie" i nauczyć się wykonywać obliczenia oparte m.in. o wagę i wzrost pracownika. Dlatego szereg instytucji zgłasza zastrzeżenia do projektu rozporządzenia. Generalnie chodzi o to, czy pozostać w tradycyjnym podziale na "pracę lekką", "pracę średnio ciężka" i "praca bardzo ciężką", czy też wprowadzić bardzo sformalizowany oparty o wzory i obliczenia sposób określania zasad pracy w wyższych temperaturach.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Obliczanie przez przedsiębiorca tempa metabolizmu to dla niego magia - Główny Specjalista ds. BHP - tabela uwag

"Zapisy w zakresie określania tempa metabolizmu są z zasady naukowej poprawne lecz dla zwykłego przedsiębiorcy są faktem magicznym. Zamiast upraszczać prawo w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, komplikujemy je, aby było coraz bardziej nieczytelne. Przedsiębiorca nie będzie obliczał wg, Polskiej Normy (którą trzeba kupić), ponieważ się na tym nie zna, tak więc nakładanie rozporządzeniem obowiązku obliczania tempa metabolizmu (Klasa) oraz tempa metabolizmu [W] jest zapisem, co do nauki odpowiednim lecz w zakresie funkcjonowania przedsiębiorcy – kuriozalnym, a sumowanie takich przykładowych wartości jak:

dla kobiet to: BMR = 655 + (9,6 × waga w kg) + (1,8 × wysokość w cm) - (4,7 × wiek w latach);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

dla mężczyzn to: BMR = 66 + (13,7 × waga w kg) + (5 × wysokość w cm) - (6,8 × wiek w latach)

stoi w sprzeczności z podawaniem ww. danych antropometrycznych pracodawcy. Proszę spojrzeć na zapisy RODO oraz obliczanie dla wszystkich pracowników ww. parametrów czyni wykonanie rozporządzenia wręcz niewykonalnym."

Ministerstwo Cyfryzacji - uwagi

Proponuje się uprościć proponowane przepisy i wprowadzić zależność wysokości dopuszczalnej temperatury od charakteru pracy, np. praca administracyjno-biurowa, praca fizyczna. Powyższe proponowane pojęcia są zrozumiałe dla pracowników oraz dla samej służby bhp. Proponowane przez projektodawcę określenie „tempa metabolizmu” będzie trudnym do realizacji i wprowadzi kolejne metody wyliczeń związanych z ponoszonym wydatkiem energetycznym. Proponuje się powiązać przepisy rozporządzenia z wartościami ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279, z późn. zm.), na podstawie którego wydawane są profilaktyczne napoje dla pracowników w sytuacjach, gdy temperatura przekracza określone wartości.

KPRM - tabela uwag

Należałoby jak najbardziej uprościć zaproponowane zapisy w rozporządzeniu i np. wprowadzić zależność wysokości dopuszczalnej temperatury od charakteru pracy tj. praca administracyjno-biurowa, praca fizyczna. Te pojęcia są zdecydowanie bardziej zrozumiałe dla pracowników i służby bhp. Zaproponowane rozwiązanie dot. określania tempa metabolizmu będzie dość trudnym do realizacji i zrozumienia. Zaproponowane pojęcia pracy fizycznej powiązanej z wydatkiem energetycznym są już wprowadzone i stosowane od wielu lat przez pracodawców w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279, z późn. zm.). Na tej podstawie chociażby wydawane są profilaktyczne napoje dla pracowników w sytuacjach gdy temperatura przekracza określone w tym rozporządzeniu wartości.

Opinia Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (TLP)

W ocenie TLP, próba dopasowania temperatury do indywidualnych wyników analiz metabolicznych dla różnych rodzajów prac wykonywanych w magazynach, stanowi nadmierną komplikację operacyjną, niekoniecznie przekładającą się na realne poprawienie warunków pracy pracowników. Obecnie obowiązujące przepisy, dotyczące minimalnej temperatury (18°C dla pracy biurowej i lekkich prac fizycznych oraz 14°C w pozostałych przypadkach) są przejrzyste, łatwe do zastosowania, a co najważniejsze, dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy. W związku z tym, proponowane zmiany, w których zaleca się ustalenie maksymalnych granic temperatury, powinny być uproszczone, zachowując jednak klarowność i jednoznaczność interpretacji.

"Za" w opinii Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w projekcie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opinia dotycząca projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W opinii Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w projekcie Rozporządzenia Ministra Rodziny,

REKLAMA

Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy we właściwy sposób określono krytyczne wartości temperatur w pomieszczeniach pracy i na otwartej przestrzeni, powyżej których pracodawcy są zobowiązani do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do obniżenia tych temperatur albo zastosowania rozwiązań organizacyjnych umożliwiających zmniejszenie obciążenia termicznego pracowników.

Ułatwieniem w realizacji tych obowiązków przez pracodawców jest załącznik nr 4, do ww. rozporządzenia. Zawiera on wykaz rozwiązań organizacyjnych, które mogą być stosowane przy podwyższonej temperaturze pracy wykonywanej w pomieszczeniu pracy i pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni oraz wykaz rozwiązań technicznych, które mogą być stosowane przy podwyższonej temperaturze pracy wykonywanej w pomieszczeniu pracy. W naszej opinii załącznik ten jest lakoniczny, przez co istnieje ryzyko, że nie spełni oczekiwań ustawodawcy. Powinien on zawierać szersze opisy działań i konkretne rozwiązania. Dla przykładu, harmonogram dodatkowych przerw w pracy powinien być skonstruowany z uwzględnieniem rodzaju pracy (klasy tempa metabolizmu) i temperatury, w jakiej ta praca jest wykonywana. Proponujemy również dodanie podpunktu dotyczącego zmniejszenia obciążenia fizycznego pracą jako elementu rozwiązań organizacyjnych, które mogą być stosowane przy podwyższonej temperaturze pracy wykonywanej w pomieszczeniu pracy.

W opinii Instytutu w projekcie rozporządzenia lub załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia brak jest określenia procedury kontroli temperatury w miejscu pracy, jako kluczowego parametru będącego sygnałem do wdrażania rozwiązań technicznych, a także pozwalającym na ocenę ich efektywności oraz konieczności stosowania rozwiązań organizacyjnych

Szczegóły w projekcie rozporządzenia. Poniżej plik Word (do ściągnięcia):