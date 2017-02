Zaległości do ZUS będą się trudniej przedawniać

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który zmienia przede wszystkim zasady rozliczania się z ZUS. Po wejściu w życie nowych przepisów płatnicy składek będą dokonywać jednej wpłaty za wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest organ, i to na własne indywidualne konto. Zgodnie z projektem, ZUS będzie rozdzielał te środki pomiędzy poszczególne fundusze i ich dysponentów. Ma być to realizowane na podstawie algorytmu podziału wpłaty na zdefiniowane tytuły. Następnie wyliczone wartości będą księgowane na koncie płatnika. Zmiany w ustawie wymuszają jednocześnie konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego kolejność zaliczania wpłat z tytułu należności składkowych. Zgodnie z założeniami, które znalazły się w treści uzasadnienia do projektu wspomnianej nowelizacji, mają być one uwzględniane, począwszy od najstarszych należności, według najwcześniejszej daty powstania zobowiązania.

– Zmiana ma charakter porządkujący i rozwiewa pojawiające się obecnie wątpliwości dotyczące kolejności zaliczania płatności. Do tej pory mogło dochodzić do sytuacji, w której przedsiębiorca, licząc na przedawnienie starych należności po 5 latach, dokonywał przelewów wskazując w tytule, że opłaca bieżące składki. Doprecyzowanie tej kwestii spowoduje, że będziemy mieli jasność co do tego, które zobowiązania pokrywane będą w pierwszej kolejności – tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń WPiA UW.

Jak sam przyznaje, w takim przypadku na pewno będzie trudniej uchylić się od płatności. Nie oznacza to jednak, że zobowiązania z ZUS nie będą się w ogóle przedawniać.

– To za daleko idące stwierdzenie. Będą się przedawniać, tylko trudniej będzie je ominąć. Jeżeli przedsiębiorca specjalnie nie spłacał starych długów, bo miał nadzieję, że ZUS przed upływem okresu przedawnienia nie zdąży ich ściągnąć, to teraz na pewno będzie miał gorzej. Warto jednak podkreślić, że rozmawiamy o zobowiązaniach, które przedsiębiorca musi opłacić. W sytuacji kiedy zalega z płatnościami z tego tytułu, wszyscy musimy pokryć tę różnicę ze swoich podatków – wyjaśnia dr Lasocki.

Potwierdza to sam organ. – W kwestii przedawniania należności w przepisach nic się nie zmieniło – wyjaśnia DGP Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS.

