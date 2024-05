Chcesz zostać urzędnikiem służby cywilnej? Zgłoś się do 31 maja 2024 r., jest niższa opłata za postępowanie kwalifikacyjne!

Do 31 maja 2024 r. można zgłaszać się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Sprawdzian odbędzie się 6 lipca 2024 r.

Kiedy i gdzie odbędzie się sprawdzian dla kandydatów

Do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej można zgłaszać się do 31 maja 2024 r. przez stronę Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Sprawdzian odbędzie się 6 lipca 2024 r. w EXPO XXI Warszawa, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Dla kandydatów na urzędnika mianowanego przygotowany został kurs z pytań egzaminacyjnych z poprzednich lat. Jest on dostępny w Systemie e-learningowym służby cywilnej.

Kto może zostać urzędnikiem służby cywilnej

O mianowanie na urzędnika służby cywilnej może ubiegać się każda osoba, która:

jest pracownikiem służby cywilnej;

pracuje w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu, aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach odkąd podjęła pracę w służbie cywilnej;

jest magistrem lub posiada równorzędny tytuł zawodowy;

zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;

jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.

W bieżącym roku limit uprawnionych do mianowania wynosi 400 osób.

Niższa opłata za postępowanie kwalifikacyjne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej obniżyło opłatę dla tych, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2024 r. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość opłaty wynosi 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Oznacza to, że opłata wynosi obecnie 721 zł i jest o ok. 127 zł mniejsza niż przed zmianą.

Co zyskuje urzędnik mianowany

Osoba mianowana na urzędnika służby cywilnej zyskuje:

dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni;

dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego, możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego;

większą ochronę zatrudnienia;

większą ochronę wynagrodzenia.

Urzędnik mianowany nie może:

podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu;

zakładać partii politycznych i uczestniczyć w nich.

Ponadto, mianowanie oznacza:

mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych;

możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie;

możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu w innej miejscowości;

składanie oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko.

Szefowa Służby Cywilnej wystosowała list

Anita Noskowska-Piątkowska, Szef Służby Cywilnej, zachęca członków korpusu służby cywilnej do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej umożliwi im uzyskanie m.in. lepszego wynagrodzenia i ochronę zatrudnienia.

Szefowa Służby Cywilnej skierowała do członków korpusu służby cywilnej list, w którym zachęca ich do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W liście zachęca pracowników służby cywilnej: „ Niezależnie od tego, który urząd administracji rządowej Państwo reprezentujecie – mam nadzieję, że podejmiecie to ambitne wyzwanie i spróbujecie swoich sił w lipcu!”.

