Urlop ojcowski 2018

Wymiar urlopu ojcowskiego

Zgodnie z art. 1823 § 1 Kodeksu Pracy, pracownik-ojciec, wychowujący dziecko ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez niego 10 roku życia.

Termin dwóch tygodni wskazany w ustawie pozostaje niezmienny w przypadku ubiegania się o urlop na więcej niż jedno dziecko (np. bliźniaki).

Ile razy można skorzystać z urlopu?

Należy pamiętać, że z urlop ojcowski może zostać wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień ( art. 1823 §11 Kodeksu Pracy).

Urlop ojcowski nie wpływa na obniżeniu urlopu wymiaru urlopu wychowawczego.

Wymogi formalne

Pracownik, który ubiega się o urlop ojcowski musi złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni od przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, zawierający imię i nazwisko pracownika oraz okres na jaki ma zostać udzielony urlop ojcowski bądź jego część.

Do wniosku należy dołączyć, następujące dokumenty:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub zagraniczny akt urodzenia dziecka/dzieci; kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego bądź jego części na dziecko przysposobione; oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał już z urlopu lub jego części; kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego wydano taką decyzję.

Wynagrodzenie za urlop ojcowski

Należy pamiętać, że urlop ojcowski odpłatny jest w stu procentach. Oznacza to, iż pracownicy korzystający z tego urlopu, otrzymają wynagrodzenie równe wynagrodzeniu przysługującemu za wykonywanie normalnej pracy.

