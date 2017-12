Zmiany w przyznawaniu renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 grudnia 2017 r.

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące powstania, ustania oraz przywrócenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nowe zasady dotyczą wniosków o rentę z tytułu niezdolności do pracy zgłoszonych od 1 grudnia 2017 r.