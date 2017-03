Uprawnienia pracowników tymczasowych - wyrok TK

Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał za niezgodny z konstytucją art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360) w zakresie, w jakim uniemożliwia on wytoczenie powództwa przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Łamie on konstytucyjne prawo do równego traktowania oraz ogranicza prawo do sądu.

Nierówne zasady

Artykuł 24 wskazuje, że pracownik tymczasowy może dochodzić swoich praw wyłącznie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę agencji, która go zatrudnia. – Ten przepis jest barierą dla pracowników, którzy chcieliby pozwać pracodawcę. Jeżeli agencja jest położona daleko od miejsca zamieszkania pracownika tymczasowego, oznaczałoby to, że musiałby on dojeżdżać na rozprawy nawet setki kilometrów. To zniechęca do walczenia o swoje prawa, a także stanowi istotną przeszkodę ekonomiczną – uważa dr Anna Reda-Ciszewska z NSZZ „Solidarność”, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy UKSW.

reklama reklama

Inny pracownik (niemający statusu pracownika tymczasowego) ma więcej możliwości. Może wytoczyć powództwo przed sądem właściwości ogólnej pracodawcy, przed tym, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed tym, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

– Wszyscy pracownicy w równym stopniu powinni mieć prawo wyboru sądu, przed którym będzie się toczył proces – uznał trybunał. – Nie ma żadnego uzasadnienia odmienne traktowanie pracowników tymczasowych – uzasadniała Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sędzia sprawozdawca.

Trybunał przypomniał, że zasada równości nie ma charakteru absolutnego. Argumenty uzasadniające odstępstwa od nakazu równego traktowania podobnych podmiotów (jakimi są w tym przypadku pracownicy zatrudnieni na umowę na czas określony – tymczasowi oraz pozostali) muszą być jednak relewantne (racjonalnie uzasadnione), proporcjonalne i pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi. – TK nie odnalazł żadnego racjonalnego celu, którego realizacji miałoby służyć ograniczenie właściwości miejscowej sądu rozpatrującego roszczenia pracownika tymczasowego wyłącznie do sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby agencji pracy – argumentowała Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Zobacz: Zatrudnienie

Agencje dopłacą

Trybunał zwrócił ponadto uwagę, że istnieją silne argumenty przemawiające za podobnym traktowaniem pracowników tymczasowych w zakresie dostępu do sądu. – Po pierwsze, możliwość wyboru sądu w sprawach z zakresu prawa pracy realizuje istotny postulat ochrony pracownika, wynikający z potrzeby wyrównywania jego szans w stosunku do silniejszego ekonomicznie pracodawcy. Po drugie, możliwość rozpatrywania sprawy dotyczącej roszczeń pracownika tymczasowego przez sąd, w którego okręgu praca była, jest lub miała być wykonywana, może wpływać pozytywnie na ekonomikę procesową (szybkość postępowania) – mówiła sędzia Wronkowska-Jaśkiewicz.