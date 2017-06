Zwolnienie dyscyplinarne a zwolnienie lekarskie

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks pracy ”Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.” Taką usprawiedliwioną nieobecnością jest między innymi okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Co jednak dzieje się, kiedy przebywając na tzw. L4 spełnimy którąś z przesłanek, uprawniającą pracodawcę do dyscyplinarnego zwolnienia nas z pracy?

Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Kodeks Pracy w art. 52 dokładnie wylicza przesłanki, które mogą doprowadzić do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeżeli któryś z czynów zostanie popełniony w czasie, w jakim pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca ma prawo do rozwiązania z nim stosunku pracy jeszcze przed zakończeniem okresu zwolnienia.

Nie pozostawia wątpliwości także Sąd Najwyższy, który w wyroku z 27 września 1983 r.,( I PRN 108/83) stwierdza, że „zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

Wyrazistym przykładem byłaby sytuacja, w której kierowca firmy przewozowej X został złapany przez policję na jeździe pod wpływem środków odurzających, przez co został skazany prawomocnym wyrokiem oraz zostało zabrane mu prawo jazdy. W takim wypadku, nawet jeśli pozostawałby on na zwolnieniu lekarskim oraz jechał samochodem prywatnym, pracodawca ma możliwość dyscyplinarnego zwolnienia takiego pracownika, gdyż spełnia on co najmniej dwie z trzech przesłanek umożliwiających zatrudniającemu takie działanie.

W jakiej formie i w jakim terminie możemy zostać zwolnieni?

Pracodawca powinien być świadomy, że rozwiązanie umowy z winy pracownika bez wypowiedzenia nie może nastąpić później niż 1 miesiąc od pozyskania informacji o okolicznościach, które uzasadniają takie zwolnienie. Także jeżeli pracownik jest reprezentowany przez określony związek zawodowy, pracodawca jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii tego związku w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli związek zawodowy ma zastrzeżenia co do zwolnienia zatrudnionego, opinie swoją musi wyrazić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o planowanym zwolnieniu.

Pracownik powinien zostać poinformowany pisemnie o dyscyplinarnym wypowiedzeniu umowy. Pismo takie powinno zostać wysłane pocztą na adres zamieszkania pracownika lub dostarczone mu osobiście. Nie ma jednak wpływu na skuteczność zwolnienia odebranie pisma przez pracownika, jeżeli zostało ono wysłane na adres prawidłowy i dotarło do niego w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z takim listem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.