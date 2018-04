Charakterystyka umowy na okres próbny w kontekście uprawnień rodzicielskich

Szczególna ochrona

Od momentu zajścia w ciążę Twoja umowa o pracę podlega szczególnej ochronie. Pracodawca bowiem nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę, ani Twoja umowa nie może ulec rozwiązaniu. Pamiętaj, że ciąża powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, bo właśnie dzięki niemu nabywasz dodatkowe uprawnienia, związane z ciążą. Przy umowie na okres próbny nie można jednak zapomnieć, że są tu pewne ALE (dotyczące okresu jej trwania i ewentualnego zaawansowania ciąży w momencie jej upływu), o czym przeczytasz poniżej.

Umowa na okres próbny - charakterystyka ogólna

Na pewno znasz taki rodzaj umowy, bo de facto otrzymuje ją każdy pracownik, celem wzajemnego zapoznania się z pracodawcą. W tym czasie pracodawca ma możliwość poznania Twoich

kwalifikacji, a Ty możesz zapoznać się z warunkami pracy w danym miejscu.

Czas trwania umowy i ilość umów

Umowę na okres próbny zawiera się, celem zatrudnienia pracownika na danym stanowisku. Z zasady umowa ta nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Ponowne zawarcie takiej umowy jest możliwe tylko jeśli pracownik miałby być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Jeśli chodzi o wykonywanie tej samej pracy u tego samego pracodawcy, jest to możliwe w sytuacji upływu co najmniej 3 lat od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy. Przepisy prawa pracy nie wskazują ilości umów, jakie można zawrzeć w czasie 3 miesięcy okresu próbnego. Limitem jest okres czasu.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na okres próbny?

Z zasady rozwiązuje się ona z upływem okresu czasu na jaki była zawarta. Dopuszczalne jest jednak jej wypowiedzenie zgodne z poniższymi okresami:

• 3 dni robocze, dla umów nie przekraczających 2 tygodni;

• 1 tydzień, dla umów dłuższych niż 2 tygodnie;

• 2 tygodnie, dla umów których okres wynosi 3 miesiące.

Dodatkowo umowa na okres próbny może zostać rozwiązana:

• na mocy porozumienia stron, czyli zgodnego oświadczenia obu stron;

• przez pracodawcę z winy pracownika (potocznie dyscyplinarka): w racie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika przestępstwa, uniemożliwiającego dalszego zatrudnienia; utraty koniecznych uprawnień do zajmowania danego stanowiska.

• przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jeżeli niezdolność pracownika z powodu choroby trwa:

• dłużej niż 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

• lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania pierwszych 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

• lub w razie dłuższej niż miesiąc usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż choroba (żaden z powyższych przypadków nie dotyczy niezdolności do pracy, przypadającej w okresie ciąży)